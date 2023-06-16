Лайф узнал о тёмном прошлом "лицедея" с верхушки Крымского моста

Мужчиной, который залез накануне на опору Крымского моста и просидел там полтора часа, оказался судимый житель подмосковного Реутова — 39-летний Дмитрий Иваницкий. Об этом пишет SHOT.

Причём Иваницкий никаких требований не выдвигал и до сих пор не может объяснить свой поступок. Находясь на верхушке моста, "лицедей" на глазах у наблюдавшей за ним толпы успел выпить две бутылки пива и покурить, попросив зажигалку у спасателя, который поднялся к нему на вышке.