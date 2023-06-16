Лайф узнал о тёмном прошлом "лицедея" с верхушки Крымского моста
Мужчиной с верхушки Крымского моста оказался дважды судимый житель Реутова
Мужчина, забравшийся на верхушку Крымского моста в Москве. Обложка © t.me / SHOT
Мужчиной, который залез накануне на опору Крымского моста и просидел там полтора часа, оказался судимый житель подмосковного Реутова — 39-летний Дмитрий Иваницкий. Об этом пишет SHOT.
Причём Иваницкий никаких требований не выдвигал и до сих пор не может объяснить свой поступок. Находясь на верхушке моста, "лицедей" на глазах у наблюдавшей за ним толпы успел выпить две бутылки пива и покурить, попросив зажигалку у спасателя, который поднялся к нему на вышке.
Дмитрий работает в компании, специализирующейся на лазерной резке металла. В 2003 году его задержали с героином и судили по ст. 228 УК РФ. В 2014 году Иваницкий в ресторане "Император" украл у посетителя жёлтый телефон Nokia Lumia. По факту вчерашнего инцидента проводится проверка.
Напомним, 15 июня на самом верху Крымского моста москвичи заметили человека. Мужчину убедили спуститься, после чего он бросился наутёк от полиции. Этот случай стал уже третьим на Крымском мосту в Москве за неделю. 15 июня мужчина упал с верхушки сооружения, в течение пяти минут его достали из воды. А 14 июня ЧП закончилось трагедией.