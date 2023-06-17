"Большие деньги": Захарова призвала оформить блогерство как профессию

Блогерство нужно юридически оформить как профессию, чтобы оно подчинялось профессиональным и этическим нормам и правилам. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе выступления на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Новые инфлюенсеры России и борьба с фейками".

"Решать нужно профессиональному сообществу, безусловно, то есть самим блогерам, журналистам. Но со своего угла я могу сказать: да, потому что это уже сфера, это субкультура, это заработок, это большие деньги, большое влияние. Соответственно, элементы культуры, ответственности, этики должны быть. Журналистика этим всем обладает", — отметила она.