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17 июня, 15:25

"Большие деньги": Захарова призвала оформить блогерство как профессию

Захарова: Блогерство в России необходимо юридически оформить как профессию

Блогерство нужно юридически оформить как профессию, чтобы оно подчинялось профессиональным и этическим нормам и правилам. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе выступления на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Новые инфлюенсеры России и борьба с фейками".

"Решать нужно профессиональному сообществу, безусловно, то есть самим блогерам, журналистам. Но со своего угла я могу сказать: да, потому что это уже сфера, это субкультура, это заработок, это большие деньги, большое влияние. Соответственно, элементы культуры, ответственности, этики должны быть. Журналистика этим всем обладает", — отметила она.

Клава Кока позвала ФНС в гости с проверкой: У меня всё чисто

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Ранее МВД составило список из 30 российских блогеров для их проверки на неуплату налогов. Среди них — Гусейн Гасанов, Егор Крид и Инстасамка (Дарья Зотеева). На счёт последней ФНС наложила арест, после чего та уехала из России, но позднее всё же оплатила долг в размере 689 тысяч рублей.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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