Песков: Президент Путин высоко ценит диалог с военкорами и будет его продолжать

Президент Владимир Путин высоко ценит диалог с военкорами и будет его продолжать. Об этом в беседе с журналистами в понедельник, 19 июня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля напомнил, что беседа с военкорами, состоявшаяся на прошлой неделе, не первая в графике российского лидера, который считает такие встречи "важным элементом получения информации с мест".

"Вы знаете, что у него много источников получения информации, один из них — диалог с военкорами. Был весьма и весьма откровенный разговор, большую часть вы видели, была и небольшая закрытая часть. Президент сам высоко ценит диалог с военкорами и будет его продолжать", — резюмировал Песков.