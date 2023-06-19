Регион

Уведомления отключены

19 июня, 09:37

Песков: Президент Путин высоко ценит диалог с военкорами и будет его продолжать

Президент Владимир Путин высоко ценит диалог с военкорами и будет его продолжать. Об этом в беседе с журналистами в понедельник, 19 июня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля напомнил, что беседа с военкорами, состоявшаяся на прошлой неделе, не первая в графике российского лидера, который считает такие встречи "важным элементом получения информации с мест".

"Вы знаете, что у него много источников получения информации, один из них — диалог с военкорами. Был весьма и весьма откровенный разговор, большую часть вы видели, была и небольшая закрытая часть. Президент сам высоко ценит диалог с военкорами и будет его продолжать", — резюмировал Песков.

Путин: Потери российских военных в 10 раз меньше, чем украинских

Путин: Потери российских военных в 10 раз меньше, чем украинских

Напомним, что 13 июня президент провёл встречу с военкорами, на которой широко обсуждалась тема специальной военной операции. В ходе этой встречи Путин раскрыл данные о потерях ВСУ при контрнаступлении, ответил на вопросы о сроках ротации мобилизованных, выразил мнение, что российским военным нужно больше беспилотников, откровенно рассказал, что СВО помогла выявить неэффективных "паркетных" генералов.

Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров

Марина Калегина
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров