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20 июня, 11:31

Жителям Николаева запретили ловить рыбу и купаться в местных водоёмах

Жителям Николаева запретили ловлю рыбы и купание в местных водоёмах после разрушения Каховской ГЭС. Информацию об этом опубликовал во вторник городской совет в своём телеграм-канале.

"В соответствии с распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий ЧС техногенного характера регионального уровня... запрещено купаться и ловить рыбу в речках Николаева", сказано в сообщении горсовета.

Уточняется, что полный запрет на купание в Чёрном море, реках Ингулец, Ингул и Южный Буг, а также Бугском и Днепро-Бугском лиманах установлен с 15 июня по 1 июля. А ещё в этих водоёмах запрещается ловля, как промышленная, так и любительская, любая реализация улова из них, а также реализация водных ресурсов без документов об их происхождении.

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Разрушение дамбы Каховской ГЭС произошло 6 июня в результате ракетного удара ВСУ. В Херсонской области оказались затопленными 35 населённых пунктов. Врио губернатора региона Владимир Сальдо рассказывал, что плотина подлежит восстановлению. По оценкам специалистов, наводнение нанесло области ущерб в 40 миллиардов рублей.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Юрий Лысенко
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