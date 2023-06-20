Директору Собчак и экс-главреду Tatler снова продлили арест

Суд Москвы вынес решение о продлении срока ареста до 14 июля коммерческому директору компании Ксении Собчак "Осторожно, новости" Кириллу Суханову, экс-главреду Tatler Ариану Романовскому и администратору телеграм-каналов Тамерлану Бигаеву. Все они проходят по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у руководителя "Ростеха" Сергея Чемезова.