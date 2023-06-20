Регион

Уведомления отключены

20 июня, 16:20

Директору Собчак и экс-главреду Tatler снова продлили арест

Суд оставил в СИЗО директора Собчак Суханова и экс-главреда Tatler Романовского

<p>Кирилл Суханов, Ариан Романовский (справа налево). Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Кирилл Суханов, Ариан Романовский (справа налево). Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Суд Москвы вынес решение о продлении срока ареста до 14 июля коммерческому директору компании Ксении Собчак "Осторожно, новости" Кириллу Суханову, экс-главреду Tatler Ариану Романовскому и администратору телеграм-каналов Тамерлану Бигаеву. Все они проходят по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у руководителя "Ростеха" Сергея Чемезова.

"Постановлением Тверского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 14 июля Суханову, Романовскому и Бигаеву", зачитал на заседании судья.

В РФ за вымогательство задержаны администраторы ряда телеграм-каналов

В РФ за вымогательство задержаны администраторы ряда телеграм-каналов

Напомним, в конце октября коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, экс-главред журнала "Татлер" Ариан Романовский, администратор телеграм-каналов Тамерлан Бигаев были задержаны по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Задержанные вели канал "Тушите свет!", где и появился компрометирующий пост, за удаление которого они потребовали выкуп. Сама Ксения Собчак принесла публичные извинения Чемезову и заявила о непричастности к делу. Суд уже продлевал арест обвиняемым в марте этого года.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Ксения Собчак
  • Криминал
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров