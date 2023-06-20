Директору Собчак и экс-главреду Tatler снова продлили арест
Суд оставил в СИЗО директора Собчак Суханова и экс-главреда Tatler Романовского
Кирилл Суханов, Ариан Романовский (справа налево). Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Суд Москвы вынес решение о продлении срока ареста до 14 июля коммерческому директору компании Ксении Собчак "Осторожно, новости" Кириллу Суханову, экс-главреду Tatler Ариану Романовскому и администратору телеграм-каналов Тамерлану Бигаеву. Все они проходят по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у руководителя "Ростеха" Сергея Чемезова.
"Постановлением Тверского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 14 июля Суханову, Романовскому и Бигаеву", — зачитал на заседании судья.
Напомним, в конце октября коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, экс-главред журнала "Татлер" Ариан Романовский, администратор телеграм-каналов Тамерлан Бигаев были задержаны по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Задержанные вели канал "Тушите свет!", где и появился компрометирующий пост, за удаление которого они потребовали выкуп. Сама Ксения Собчак принесла публичные извинения Чемезову и заявила о непричастности к делу. Суд уже продлевал арест обвиняемым в марте этого года.