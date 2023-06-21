СК устанавливает причастных к подрыву Каховской ГЭС украинских военных
Следственный комитет РФ проводит экспертизы после подрыва Каховской ГЭС и устанавливает личности украинских военных, имеющих отношение к теракту. Об этом сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.
"Назначен и проводится ряд судебных экспертиз. Устанавливаются лица из числа украинских вооружённых формирований, причастные к этому преступлению", — сказал председатель СК РФ в интервью ТАСС.
Бастрыкин отметил, что следователи и криминалисты осмотрели места происшествия. Все нарушения задокументированы. Сейчас продолжается определение размера ущерба от подтопления населённых пунктов из-за разрушения плотины, а также фиксация этих тяжких последствий.
Напомним, разрушение дамбы Каховской ГЭС произошло 6 июня из-за ракетного удара ВСУ. Вода затопила 35 населённых пунктов Херсонской области. Местные власти оценивают размер ущерба от наводнения в 40 миллиардов рублей. По последним данным, число жертв разрушения Каховской ГЭС выросло до 35. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что плотина подлежит восстановлению.
ТАСС / Следственный комитет РФ