СК устанавливает причастных к подрыву Каховской ГЭС украинских военных

Следственный комитет РФ проводит экспертизы после подрыва Каховской ГЭС и устанавливает личности украинских военных, имеющих отношение к теракту. Об этом сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

"Назначен и проводится ряд судебных экспертиз. Устанавливаются лица из числа украинских вооружённых формирований, причастные к этому преступлению", — сказал председатель СК РФ в интервью ТАСС.