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21 июня, 04:12

Число погибших в результате подрыва Каховской ГЭС увеличилось до 41

Число погибших в результате подрыва ВСУ Каховской ГЭС увеличилось до 41. Об этом сообщил председатель Правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

"К сожалению, число погибших выросло до 41 человека", — написал он в телеграм-канале.

СК устанавливает причастных к подрыву Каховской ГЭС украинских военных

СК устанавливает причастных к подрыву Каховской ГЭС украинских военных

Лайф напоминает, разрушение дамбы Каховской ГЭС произошло 6 июня из-за ракетного удара ВСУ. Вода затопила 35 населённых пунктов Херсонской области. Местные власти оценивают размер ущерба от наводнения в 40 миллиардов рублей. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что плотина подлежит восстановлению. Политолог Евгений Михайлов считает, что это случится после завершения СВО.

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ТАСС / Оперативный штаб Новой Каховки

Артур Лапсаков
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