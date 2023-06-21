Число погибших в результате подрыва Каховской ГЭС увеличилось до 41
Число погибших в результате подрыва ВСУ Каховской ГЭС увеличилось до 41. Об этом сообщил председатель Правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
"К сожалению, число погибших выросло до 41 человека", — написал он в телеграм-канале.
Лайф напоминает, разрушение дамбы Каховской ГЭС произошло 6 июня из-за ракетного удара ВСУ. Вода затопила 35 населённых пунктов Херсонской области. Местные власти оценивают размер ущерба от наводнения в 40 миллиардов рублей. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что плотина подлежит восстановлению. Политолог Евгений Михайлов считает, что это случится после завершения СВО.
ТАСС / Оперативный штаб Новой Каховки