Директор Музея Победы показал Путину портрет его отца и обратился с одной просьбой
Директор Музея Победы показал Путину портрет его отца
Президент России Владимир Путин и директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник во время посещения экспозиции "Битва за Москву. Первая Победа!". Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Директор Музея Победы Александр Школьник показал президенту России Владимиру Путину портрет его отца — Владимира Спиридоновича. Он вывел его изображение в ходе осмотра экспозиций и обратился к главе государства с просьбой.
Директор Музея Победы показал Путину портрет его отца. Видео © LIFE
"У нас в связи с этим будет просьба, прислать и портрет Марии Ивановны (матери Путина. — Прим. Лайфа), чтобы они были рядом", — сказал Школьник, получив утвердительный ответ президента.
Как уже рассказывал Лайф, в День памяти и скорби, который приурочен к годовщине начала Великой Отечественной войны, Путин посетил Музей Победы. Глава государства почтил память павших в сражениях советских воинов, поставив свечу у скульптуры "Скорбящая мать", а также осмотрел экспозицию "Zaветам Vерны" о схожести подвигов участников спецоперации и ВОВ.
Кроме того, сегодня, в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны, российский лидер по традиции возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Александровском саду, а также цветы к стелам городов, которые носят почётное звание городов-героев ВОВ. В том числе Путин положил гвоздики и к киевскому монументу.