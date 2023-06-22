Директор Музея Победы показал Путину портрет его отца и обратился с одной просьбой

Директор Музея Победы Александр Школьник показал президенту России Владимиру Путину портрет его отца — Владимира Спиридоновича. Он вывел его изображение в ходе осмотра экспозиций и обратился к главе государства с просьбой.

Директор Музея Победы показал Путину портрет его отца. Видео © LIFE

"У нас в связи с этим будет просьба, прислать и портрет Марии Ивановны (матери Путина. — Прим. Лайфа), чтобы они были рядом", — сказал Школьник, получив утвердительный ответ президента.

Как уже рассказывал Лайф, в День памяти и скорби, который приурочен к годовщине начала Великой Отечественной войны, Путин посетил Музей Победы. Глава государства почтил память павших в сражениях советских воинов, поставив свечу у скульптуры "Скорбящая мать", а также осмотрел экспозицию "Zaветам Vерны" о схожести подвигов участников спецоперации и ВОВ.