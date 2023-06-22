Военный эксперт увидел повторение Курской битвы в зоне СВО

Ответ, который российские военные дали на контрнаступление Вооружённых сил Украины, можно сравнить с одной из самых масштабных битв Великой Отечественной войны — с Курской. Об этом в эфире ток-шоу "Дайте сказать" заявил военный эксперт Владислав Шурыгин. Она провёл много параллелей: украинская сторона, как и немецкая армия в 1943 году, широко анонсировала собственный успех, но, даже несмотря на "эпическую" подготовку, Киев тоже ждал провал.

"Знаменитая Курская битва, которая, собственно говоря, являлась переломной. Вот аналогии с ней намного ближе и намного сильнее. Почему? Потому что повторяется всё с такой, я бы сказал, некоей жутью. Украина полгода вместе со всем Западом анонсировала это наступление. Они обещали удар невиданной мощности, который опрокинет русских. Зеленский обещал уже в июле кормить рыб в Ялте. Правда, не объяснил, как и чем, самое главное. Буданов обещал, что "мы уже освободим и выйдем на границы, и будем диктовать русским свою непреклонно волю", — напомнил Шурыгин.

Эксперт Шурыгин сравнил ответ Российской армии на наступление ВСУ с Курской битвой. Видео © Rutube / "Дайте сказать"

Эксперт добавил, что подготовка Киева была "эпической": под контрнаступление Запад выделил Украине огромное количество военной техники, в том числе сотни танков, тысячи других вооружений и миллионы снарядов. Примерно так же немцы готовились к Курской битве, подчеркнул Шурыгин.

"А теперь мы видим, что... не происходит ничего. Можно сказать, что это провал. Причём провал не только чисто военный, это провал, который сейчас очень серьёзно скажется вообще на боеспособности ВСУ и на оценке перспектив ВСУ в этой войне", — отметил он.