Джеймса Кэмерона шокировало сходство в крушениях "Титаника" и батискафа

Джеймса Кэмерона, режиссёра фильма о катастрофе "Титаника", шокировало сходство между событиями 1912 и 2023 года, когда батискаф "Титан" с экипажем пропал в Атлантическом океане. Его слова приводит телеканал ABC News.

"Я поражён схожестью катастрофы "Титаника", когда капитана неоднократно предупреждали об айсберге впереди, тем не менее он со всей скоростью устремился в ледяное поле, в результате чего погибли многие люди, с очень похожей трагедией, когда предупреждения не были учтены в этом же месте", — сказал Кэмерон, добавив, что вопросы безопасности должны быть в приоритете при глубоководных погружениях.