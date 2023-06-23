Джеймса Кэмерона шокировало сходство в крушениях "Титаника" и батискафа
Джеймса Кэмерона, режиссёра фильма о катастрофе "Титаника", шокировало сходство между событиями 1912 и 2023 года, когда батискаф "Титан" с экипажем пропал в Атлантическом океане. Его слова приводит телеканал ABC News.
"Я поражён схожестью катастрофы "Титаника", когда капитана неоднократно предупреждали об айсберге впереди, тем не менее он со всей скоростью устремился в ледяное поле, в результате чего погибли многие люди, с очень похожей трагедией, когда предупреждения не были учтены в этом же месте", — сказал Кэмерон, добавив, что вопросы безопасности должны быть в приоритете при глубоководных погружениях.
Напомним, батискаф "Титан", направлявшийся к месту крушения "Титаника", пропал в Атлантическом океане 19 июня. В числе пассажиров был британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Вечером 22 июня Береговая охрана США сообщила, что обнаружены фрагменты аппарата, его раздавило на глубине под воздействием толщи воды. Экипаж объявлен погибшим. В связи с трудностью работы на глубине вероятность обнаружения тел невелика.