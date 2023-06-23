За гибелью батискафа "Титан" могут стоять западные спецслужбы, заявил аналитик

Западные спецслужбы могут быть ответственны за гибель в Атлантическом океане батискафа "Титан". Как считает публицист и политический аналитик Юрий Голубь, это связано с деятельностью одного из членов экипажа.

"Двое богачей, известных любовью к экстремальному туризму, гибнут на дне океана по неизвестной причине: если и существуют идеальные преступления, то они должны выглядеть именно так. Стоит приглядеться к почившим миллиардерам", — приводит РИА ФАН его слова.

Голубь отметил, что подобные инциденты становятся причиной появления массы слухов и конспирологических версий. Так, в случае с находившимся в батискафе предпринимателем Шахзадой Давудом "всё более-менее понятно". Капитал был заработан ещё его дедушкой, к тому же бизнесмен вёл открытую жизнь.

А вот с Хэмишем Хардингом сложнее, продолжил эксперт. По данным СМИ, он был участником нескольких громких авантюр. Разбогател Хардинг благодаря брокерским услугам в сфере авиации. По словам Голубя, это закрытый рынок, а одним из главных принципов в организации частных авиаперевозок является конфиденциальность. Таким бизнесом обычно занимаются специфические люди. Это могут быть выходцы из спецслужб или бывшие представители компании по производству оружия.