"Нельзя "играться" в такое": Киркоров увидел мистику в гибели экипажа батискафа "Титан"
Киркоров призвал не тревожить обломки утонувшего "Титаника" ради развлечений
Российский певец Филипп Киркоров убеждён, что в гибели экипажа батискафа, который пропал в Атлантическом океане при спуске к затонувшему "Титанику", определённо есть мистика, ведь крушение теплохода — это не место для каких-либо развлечений.
"Снова с этим великим кораблём связана трагедия, и снова совпадения, мистика даже какая-то. <...> Нельзя, друзья, нельзя "играться" в такое, беспокоить место трагедии, которое видело боль, трагедию и отчаяние. Вот и снова "Титаник" забрал жизни", — прокомментировал артист произошедшее в телеграм-канале.
По словам Киркорова, место гибели "Титаника" уже давно, по сути, стало братской могилой — и его не следует тревожить ради каких-то развлечений. Произошедшая трагедия, как считает певец, должна поставить точку в туристических спусках к утонувшему судну.
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Напомним, батискаф "Титан", направлявшийся к месту крушения "Титаника", пропал в Атлантическом океане 19 июня. В числе пассажиров был британский миллиардер Хэмиш Хардинг, директор компании – оператора батискафа OceanGate Expeditions Стоктон Раш, акванавт Поль-Анри Наржоле, бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. Вечером 22 июня Береговая охрана США сообщила, что обнаружены фрагменты аппарата, его раздавило на глубине под воздействием толщи воды. Экипаж объявлен погибшим.
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