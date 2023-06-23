"Нельзя "играться" в такое": Киркоров увидел мистику в гибели экипажа батискафа "Титан"

Российский певец Филипп Киркоров убеждён, что в гибели экипажа батискафа, который пропал в Атлантическом океане при спуске к затонувшему "Титанику", определённо есть мистика, ведь крушение теплохода — это не место для каких-либо развлечений.

"Снова с этим великим кораблём связана трагедия, и снова совпадения, мистика даже какая-то. <...> Нельзя, друзья, нельзя "играться" в такое, беспокоить место трагедии, которое видело боль, трагедию и отчаяние. Вот и снова "Титаник" забрал жизни", — прокомментировал артист произошедшее в телеграм-канале.