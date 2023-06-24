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24 июня, 09:11

Кадыров: Чеченские бойцы сделают всё, чтобы защитить единство России

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высказался о ситуации вокруг ЧВК "Вагнер". По его словам, всё происходящее — это "нож в спину и настоящий военный мятеж".

"Всё происходящее нож в спину и настоящий военный мятеж! Я не раз предупреждал, что война — не время для озвучивания личных обид и решения споров в нашем тылу. Тыл должен быть всегда спокоен и надёжен. Представьте, что сейчас чувствуют ребята в окопах, перед лицом которых враг, а за спиной предательская авантюра. Речь о стабильности, о сплочённости государства, о безопасности граждан", — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Полный текст обращения Путина по ситуации вокруг Пригожина и ЧВК "Вагнер"

Полный текст обращения Путина по ситуации вокруг Пригожина и ЧВК "Вагнер"

История показывает, что подобные действия могут привести к кровавым последствиям, отметил глава Чечни. Кадыров добавил, что у нас есть избранный народом Верховный главнокомандующий, который знает всю ситуацию до мельчайших подробностей лучше любого стратега и тем более бизнесмена. Президент Владимир Путин сам обзванивает командиров "на земле" и полностью контролирует ход проведения СВО, подчеркнул Кадыров.

"И решения Верховного главнокомандующего принимаются взвешенно, скрупулёзно. Каждый из нас видит только одну часть карты, а он всё сразу! И совершенно верно отметил Владимир Владимирович в своём обращении к нации: это военный мятеж! Никакого оправдания подобным действиям нет! Полностью поддерживаю каждое слово Владимира Владимировича Путина!" — заявил глава региона.

Кадыров назвал "марш" Пригожина предательским и призвал обратить внимание, как пользуются этой ситуацией враги РФ на Западе. По его словам, происходящее — это не ультиматум Министерству обороны, а вызов государству, и против этого вызова всем необходимо сплотиться вокруг национального лидера.

"Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряжённости. Мы сделаем всё, чтобы сохранить единство России и защитить её государственность!" — заключил глава Чечни.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт призвал сплотиться вокруг Владимира Путина. Глава региона заявил о недопущении развала России и назвал главным врагом нашего народа ВСУ, которые продолжают атаковать мирное население страны.

"Законность и порядок должны быть восстановлены": ОП РФ призвала "Вагнер" немедленно сложить оружие

"Законность и порядок должны быть восстановлены": ОП РФ призвала "Вагнер" немедленно сложить оружие

Напомним, накануне в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, подчеркнул президент.

Обложка ©

ТАСС / Елена Афонина

Никита Никонов
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