Кадыров: Чеченские бойцы сделают всё, чтобы защитить единство России

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высказался о ситуации вокруг ЧВК "Вагнер". По его словам, всё происходящее — это "нож в спину и настоящий военный мятеж".

"Всё происходящее — нож в спину и настоящий военный мятеж! Я не раз предупреждал, что война — не время для озвучивания личных обид и решения споров в нашем тылу. Тыл должен быть всегда спокоен и надёжен. Представьте, что сейчас чувствуют ребята в окопах, перед лицом которых враг, а за спиной предательская авантюра. Речь о стабильности, о сплочённости государства, о безопасности граждан", — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

История показывает, что подобные действия могут привести к кровавым последствиям, отметил глава Чечни. Кадыров добавил, что у нас есть избранный народом Верховный главнокомандующий, который знает всю ситуацию до мельчайших подробностей лучше любого стратега и тем более бизнесмена. Президент Владимир Путин сам обзванивает командиров "на земле" и полностью контролирует ход проведения СВО, подчеркнул Кадыров.

"И решения Верховного главнокомандующего принимаются взвешенно, скрупулёзно. Каждый из нас видит только одну часть карты, а он — всё сразу! И совершенно верно отметил Владимир Владимирович в своём обращении к нации: это военный мятеж! Никакого оправдания подобным действиям нет! Полностью поддерживаю каждое слово Владимира Владимировича Путина!" — заявил глава региона.

Кадыров назвал "марш" Пригожина предательским и призвал обратить внимание, как пользуются этой ситуацией враги РФ на Западе. По его словам, происходящее — это не ультиматум Министерству обороны, а вызов государству, и против этого вызова всем необходимо сплотиться вокруг национального лидера.

"Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряжённости. Мы сделаем всё, чтобы сохранить единство России и защитить её государственность!" — заключил глава Чечни.