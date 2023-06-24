Депутат Хинштейн выразил уверенность, что мятеж бойцов "Вагнера" будет подавлен
Вооружённый мятеж, который устроили бойцы ЧВК "Вагнер" во главе с её основателем Евгением Пригожиным, обязательно будет подавлен. Об этом заявил в телеграм-канале депутат Александр Хинштейн.
"Как всякий мятеж — он должен быть подавлен. И будет — я абсолютно уверен — подавлен! У государства достаточно для этого сил и средств", — написал парламентарий.
Депутат подчеркнул, что нельзя сеять панику в стране на фоне действий вагнеровцев, поскольку это сыграет только на руку врагам. По его словам, гражданам сейчас нужно сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина. Это является вопросом будущего народа и страны.
"Сегодня каждый должен сделать для себя внутренний выбор: с кем ты? С президентом и народом? Или с мятежниками, толкающими страну в пучину гражданской войны?" — добавил Хинштейн.
Ранее блогер Дмитрий Гоблин Пучков назвал мятеж Пригожина выступлением на стороне врага.
Напомним, накануне в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, подчеркнул президент.
ТАСС / Антон Новодережкин