Депутат Хинштейн выразил уверенность, что мятеж бойцов "Вагнера" будет подавлен

Вооружённый мятеж, который устроили бойцы ЧВК "Вагнер" во главе с её основателем Евгением Пригожиным, обязательно будет подавлен. Об этом заявил в телеграм-канале депутат Александр Хинштейн.

"Как всякий мятеж — он должен быть подавлен. И будет — я абсолютно уверен — подавлен! У государства достаточно для этого сил и средств", — написал парламентарий.

Депутат подчеркнул, что нельзя сеять панику в стране на фоне действий вагнеровцев, поскольку это сыграет только на руку врагам. По его словам, гражданам сейчас нужно сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина. Это является вопросом будущего народа и страны.

"Сегодня каждый должен сделать для себя внутренний выбор: с кем ты? С президентом и народом? Или с мятежниками, толкающими страну в пучину гражданской войны?" — добавил Хинштейн.