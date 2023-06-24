Гоблин Пучков назвал мятеж Пригожина выступлением на стороне врага
То, что делает основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, — вооружённый мятеж против Минобороны России, а его участники являются преступниками. Об этом заявил блогер Дмитрий Гоблин Пучков в эфире YouTube-канала "Изолента Live".
"Из того, что мы видим и слышим, мы наблюдаем вооружённый мятеж. То есть некто гражданин Пригожин организовал и поднял вооружённый мятеж против руководства Министерства обороны Российской Федерации", — подчеркнул он.
По словам блогера, Пригожин не является военным человеком, поэтому его поведение "может, ему даже простительно". Однако в армии командиров назначают именно для того, чтобы солдаты подчинялись их приказам. А то, что делает Пригожин, — это мятеж.
"Страна в настоящий момент воюет. Вооружённый мятеж в тылу воюющей страны — это выступление на стороне врага", — добавил Гоблин Пучков.
Можно сколько угодно, продолжил он, говорить о жажде справедливости, но участники военного мятежа являются преступниками. Блогер также обратил внимание, что президент России Владимир Путин является образованным юристом и очень сильно склонен к тому, чтобы всё было в соответствии с законом.
"А вот что произошло — это грубейшее нарушение действующего законодательства", — заявил Пучков.
Напомним, ранее в отношении Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. А президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия против мятежников будут жёсткими. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, подчеркнул президент. Кроме того, Путин призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковой ошибки.
YouTube / Изолента Live