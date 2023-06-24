Глава Северной Осетии Меняйло призвал земляков не выполнять приказов Пригожина

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло обратился к землякам, которые служат в ЧВК "Вагнер", с призывом не выполнять приказов Евгения Пригожина.

"Ввергнуть сейчас Россию в братоубийственную гражданскую войну — а именно это сейчас пытается сделать Пригожин, прикрываясь патриотическими лозунгами, — предательство интересов Родины, предательство каждого гражданина России. Призываю наших земляков, несущих службу в рядах ЧВК, не подчиняться преступным приказам Пригожина", — написал Меняйло в своём телеграм-канале.

Глава региона назвал действия Пригожина преступлением против собственной страны. По словам Меняйло, основатель ЧВК "слишком заигрался, слишком поверил в собственные силы".

"Настолько заигрался, что решил, что возможно рвануть страну изнутри. Мы же все понимаем, к чему приводят такие игры. Наша страна это уже проходила", — подчеркнул глава республики.