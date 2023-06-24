Глава Северной Осетии Меняйло призвал земляков не выполнять приказов Пригожина
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло обратился к землякам, которые служат в ЧВК "Вагнер", с призывом не выполнять приказов Евгения Пригожина.
"Ввергнуть сейчас Россию в братоубийственную гражданскую войну — а именно это сейчас пытается сделать Пригожин, прикрываясь патриотическими лозунгами, — предательство интересов Родины, предательство каждого гражданина России. Призываю наших земляков, несущих службу в рядах ЧВК, не подчиняться преступным приказам Пригожина", — написал Меняйло в своём телеграм-канале.
Глава региона назвал действия Пригожина преступлением против собственной страны. По словам Меняйло, основатель ЧВК "слишком заигрался, слишком поверил в собственные силы".
"Настолько заигрался, что решил, что возможно рвануть страну изнутри. Мы же все понимаем, к чему приводят такие игры. Наша страна это уже проходила", — подчеркнул глава республики.
Также Меняйло призвал жителей воздержаться от выездов за пределы региона и не поддаваться на провокации.
Напомним, 23 июня в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, подчеркнул президент.
ТАСС / Елена Афонина