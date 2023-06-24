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24 июня, 11:40

Wildberries начал скрывать товары с символикой "Вагнера" и скоро удалит их

РИА "Новости": Wildberries начал скрывать товары с символикой "Вагнера" с сайта

Маркетплейс Wildberries начал на сайте скрывать товары с символикой "Вагнера". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в компании.

"Начали скрывать товары с символикой ЧВК "Вагнер", в ближайшее время она полностью будет удалена с маркетплейса", — говорится в сообщении.

"Измена всегда сурово каралась": В СФ призвали дать самую жёсткую правовую оценку действиям Пригожина

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Напомним, ранее в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. Президент Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Он призвал втянутых в мятеж военных не совершать ошибки. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что происходящее — это "нож в спину и настоящий военный мятеж".

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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