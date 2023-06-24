Wildberries начал скрывать товары с символикой "Вагнера" и скоро удалит их
РИА "Новости": Wildberries начал скрывать товары с символикой "Вагнера" с сайта
Маркетплейс Wildberries начал на сайте скрывать товары с символикой "Вагнера". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в компании.
"Начали скрывать товары с символикой ЧВК "Вагнер", в ближайшее время она полностью будет удалена с маркетплейса", — говорится в сообщении.
"Измена всегда сурово каралась": В СФ призвали дать самую жёсткую правовую оценку действиям Пригожина
Напомним, ранее в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. Президент Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Он призвал втянутых в мятеж военных не совершать ошибки. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что происходящее — это "нож в спину и настоящий военный мятеж".
Shutterstock