В Думе прошло совещание Володина с руководителями фракций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин только что провёл совещание с руководителями думских фракций. Об этом журналистам сообщил председатель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.

"Мы с коллегами только что были на совещании у председателя нашей Госдумы. Вместе с руководителями фракций рассматривали целый ряд вопросов", — отметил он.