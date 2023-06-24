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Опубликовано 24 июня 2023, 17:03

В Думе прошло совещание Володина с руководителями фракций

Депутат Васильев: Володин провёл совещание с руководителями думских фракций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин только что провёл совещание с руководителями думских фракций. Об этом журналистам сообщил председатель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.

"Мы с коллегами только что были на совещании у председателя нашей Госдумы. Вместе с руководителями фракций рассматривали целый ряд вопросов", — отметил он.

Мишустин находится на рабочем месте и проводит совещание с членами правительства
Мишустин находится на рабочем месте и проводит совещание с членами правительства

Ранее Володин призвал ЧВК "Вагнер" встать на сторону народа и выполнять приказы президента. Депутаты ГД выступают за консолидацию сил и поддерживают главу государства, подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин сегодня работает в Кремле. Напомним, утром в субботу глава государства выступил с обращением по поводу военного мятежа ЧВК "Вагнер". Президент заявил, что действия против мятежников будут жёсткими. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание. Также Путин призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковой ошибки.

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