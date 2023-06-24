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24 июня, 17:03

Актёр Петренко назвал мятеж ЧВК "Вагнер" преступлением и призвал опомниться

Актёр Игорь Петренко, комментируя ситуацию с вооружённым мятежом в РФ, призвал бойцов ЧВК "Вагнер" опомниться. В своём видеообращении он назвал их действия страшным преступлением.

Актёр Игорь Петренко призвал бойцов ЧВК "Вагнер" опомниться и осудил вооружённый мятеж. Видео © Telegram / Шугаева

Артист признался, что не ведёт активной деятельности в Интернете, но нынешняя ситуация вынуждает его не оставаться в стороне. Петренко отметил, что лично знает многих бойцов ЧВК "Вагнер" и с большим уважением относится к их подвигам, но нынешние действия осуждает. Актёр призвал бойцов ЧВК "Вагнер" переосмыслить свои действия, "пока не поздно".

"Устраивать мятеж в тот момент, когда страна бьётся с внешним врагом, — есть страшное преступление. Отвлекать боевые силы и подавать сигналы врагу — есть страшное преступление", — заявил Петренко.

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Ранее депутат Госдумы и народный артист России Дмитрий Певцов призвал россиян не поддаваться на провокации фейковых новостей, верить только официальным источникам информации и президенту.

Напомним, бойцы ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным устроили в России вооружённый мятеж. В отношении основателя формирования возбуждено уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин осудил действия мятежников и заявил, что к ним применят жёсткие меры.

Обложка ©

Telegram / Шугаева

Илья Суриков
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