Актёр Петренко назвал мятеж ЧВК "Вагнер" преступлением и призвал опомниться

Актёр Игорь Петренко, комментируя ситуацию с вооружённым мятежом в РФ, призвал бойцов ЧВК "Вагнер" опомниться. В своём видеообращении он назвал их действия страшным преступлением.

Актёр Игорь Петренко призвал бойцов ЧВК "Вагнер" опомниться и осудил вооружённый мятеж. Видео © Telegram / Шугаева

Артист признался, что не ведёт активной деятельности в Интернете, но нынешняя ситуация вынуждает его не оставаться в стороне. Петренко отметил, что лично знает многих бойцов ЧВК "Вагнер" и с большим уважением относится к их подвигам, но нынешние действия осуждает. Актёр призвал бойцов ЧВК "Вагнер" переосмыслить свои действия, "пока не поздно".

"Устраивать мятеж в тот момент, когда страна бьётся с внешним врагом, — есть страшное преступление. Отвлекать боевые силы и подавать сигналы врагу — есть страшное преступление", — заявил Петренко.