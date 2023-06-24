Дмитрий Певцов призвал россиян не поддаваться фейкам и верить президенту
Депутат Госдумы и народный артист России Дмитрий Певцов призвал россиян не поддаваться на провокации фейковых новостей, а также верить только официальным источникам информации и президенту. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Дмитрий Певцов записал видеообращение к россиянам и призвал их не верить фейкам и доверять официальным источникам информации. Видео © Telegram / Дмитрий Певцов
Певцов заявил, что против РФ воюют "всеми возможными способами", в том числе пытаются расколоть общество и армию.
"Будьте бдительны. Не поддавайтесь фейкам, ложной информации, читайте официальные источники, слушайте то, что говорит президент", — заявил Певцов.
Артист заявил, что верит в главу государства, правительство и командование Российской армии. Певцов призвал сограждан к тому же. Также депутат подчеркнул, что необходимо сохранять спокойствие в сложившейся ситуации.
Ранее Лайф писал, что депутаты Госдумы выступают за консолидацию сил и поддерживают президента страны Владимира Путина. О полной поддержке главы государства заявила и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. С призывом сплотиться вокруг Путина высказались зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев и патриарх Кирилл.
Напомним, ранее в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. Президент Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Он призвал втянутых в мятеж военных не совершать ошибки. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что происходящее — это "нож в спину и настоящий военный мятеж".
Telegram / Дмитрий Певцов