Дмитрий Певцов призвал россиян не поддаваться фейкам и верить президенту

Депутат Госдумы и народный артист России Дмитрий Певцов призвал россиян не поддаваться на провокации фейковых новостей, а также верить только официальным источникам информации и президенту. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Дмитрий Певцов записал видеообращение к россиянам и призвал их не верить фейкам и доверять официальным источникам информации. Видео © Telegram / Дмитрий Певцов

Певцов заявил, что против РФ воюют "всеми возможными способами", в том числе пытаются расколоть общество и армию.

"Будьте бдительны. Не поддавайтесь фейкам, ложной информации, читайте официальные источники, слушайте то, что говорит президент", — заявил Певцов.