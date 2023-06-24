В Кремле подтвердили разговор Путина и Пашиняна на тему событий этого дня
Песков: Путин по телефону проинформировал Пашиняна о событиях этого дня
Премьер Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Рамиль Ситдиков
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт телефонного разговора сегодня между президентом России Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном. Ранее о состоявшейся беседе сообщила армянская сторона.
"Был телефонный разговор президента России с премьер-министром Армении. Президент весьма детально проинформировал армянского коллегу о сегодняшнем дне и о событиях сегодняшнего дня", — подтвердил Песков.
Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам Лукашенко, Пригожин принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее основатель компании сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил о прекращении уголовного дела в отношении Пригожина.