В Крыму готовят запросы о легитимности передачи полуострова в состав УССР
Член крымского заксобрания Сергей Трофимов сообщил, что рабочая группа при парламенте полуострова готовит два запроса в Конституционный суд по поводу легитимности и отмене решения о передаче региона в состав Украинской ССР в 1954 году. Слова депутата приводит РИА "Новости".
"Первый: о соответствии Конституции Российской Федерации Закона СССР от 26 апреля 1954 года "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР". Второй: об официальном толковании положений Конституции Российской Федерации", — сказал он.
По словам Трофимова, рабочая группа планирует завершить работу в конце июля — начале августа. Проект запроса в крымском парламенте собираются представить уже на открытии его осенней сессии.
Напомним, в апреле с предложением отменить решение 1954 года о передаче Крыма УССР выступил глава парламента полуострова Владимир Константинов. Данную тему поддержали юристы. Так, по мнению специалиста по гражданскому и международному праву Марии Ярмуш, в вопросе принадлежности Крыма необходимо поставить точку, а признание решения о его передаче Украинской ССР в 1954 году нелегитимным станет логическим завершением этой миссии. Позднее Константинов сообщил, что созданная в этих целях рабочая группа не нашла ни одного основания для передачи Крыма УССР. А вот в Кремле комментировать данную инициативу не стали.
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