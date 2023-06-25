В Крыму готовят запросы о легитимности передачи полуострова в состав УССР

Член крымского заксобрания Сергей Трофимов сообщил, что рабочая группа при парламенте полуострова готовит два запроса в Конституционный суд по поводу легитимности и отмене решения о передаче региона в состав Украинской ССР в 1954 году. Слова депутата приводит РИА "Новости".

"Первый: о соответствии Конституции Российской Федерации Закона СССР от 26 апреля 1954 года "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР". Второй: об официальном толковании положений Конституции Российской Федерации", — сказал он.