В Липецке возобновили автобусное сообщение по всем направлениям
В Липецке возобновили автобусное сообщение по всем направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ранее местные власти заявляли, что из Липецка и области до особого распоряжения отменены все автобусные рейсы в Воронежскую область и проходящие через неё маршруты. Кроме того, рейсы в направлении Москвы и Тулы были временно ограничены.
"В Липецке возобновили автобусное сообщение по всем направлениям. Практически все рейсы выполняются по расписанию, некоторые отменены перевозчиками", — указано в сообщении правительства области в телеграм-канале.
Также уточняется, что актуальный график движения автобусов размещён на сайте автовокзала.
Ранее сообщалось, что ограничение движения по трассе М4 "Дон" в Тульской и Московской областях в данный момент сохраняется. А на трассах Краснодарского края сняты все ограничения, которые были введены из-за ситуации с ЧВК "Вагнер", которая попыталась организовать вооружённый мятеж. Впоследствии переговоры с главой ЧВК Евгением Пригожиным по согласованию с президентом РФ провёл белорусский лидер Александр Лукашенко, который убедил первого остановить мятеж.
ТАСС / Павел Колядин