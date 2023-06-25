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25 июня, 07:35

В Липецке возобновили автобусное сообщение по всем направлениям

В Липецке возобновили автобусное сообщение по всем направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее местные власти заявляли, что из Липецка и области до особого распоряжения отменены все автобусные рейсы в Воронежскую область и проходящие через неё маршруты. Кроме того, рейсы в направлении Москвы и Тулы были временно ограничены.

"В Липецке возобновили автобусное сообщение по всем направлениям. Практически все рейсы выполняются по расписанию, некоторые отменены перевозчиками", — указано в сообщении правительства области в телеграм-канале.

Власти Липецкой области начали отменять введённые ограничения

Власти Липецкой области начали отменять введённые ограничения

Также уточняется, что актуальный график движения автобусов размещён на сайте автовокзала.

Ранее сообщалось, что ограничение движения по трассе М4 "Дон" в Тульской и Московской областях в данный момент сохраняется. А на трассах Краснодарского края сняты все ограничения, которые были введены из-за ситуации с ЧВК "Вагнер", которая попыталась организовать вооружённый мятеж. Впоследствии переговоры с главой ЧВК Евгением Пригожиным по согласованию с президентом РФ провёл белорусский лидер Александр Лукашенко, который убедил первого остановить мятеж.

В Калужской области начали снимать ограничения на движение личного транспорта

В Калужской области начали снимать ограничения на движение личного транспорта

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ТАСС / Павел Колядин

Иван Косицын
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