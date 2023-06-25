В Липецке возобновили автобусное сообщение по всем направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее местные власти заявляли, что из Липецка и области до особого распоряжения отменены все автобусные рейсы в Воронежскую область и проходящие через неё маршруты. Кроме того, рейсы в направлении Москвы и Тулы были временно ограничены.

"В Липецке возобновили автобусное сообщение по всем направлениям. Практически все рейсы выполняются по расписанию, некоторые отменены перевозчиками", — указано в сообщении правительства области в телеграм-канале.