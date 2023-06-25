Токаев провёл экстренное заседание Совбеза на фоне ситуации в России
Токаев провёл внеочередное заседание Совбеза на фоне попытки мятежа ЧВК "Вагнер"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 25 июня, провёл внеочередное заседание Совета безопасности на фоне произошедшей накануне ситуации в России, а именно — попытки военного мятежа, устроенной бойцами ЧВК "Вагнер". Об этом сообщила пресс-служба лидера республики.
"Президент дал поручение руководителям всех ведомств быть готовыми к реагированию на возможные угрозы возникновения кризисных ситуаций. По итогам заседания Совета безопасности глава государства одобрил разработанный правительством оперативный план действий", — говорится в сообщении.
Указывается, что Казахстан был обеспокоен ситуацией в России, с которой имеет самую протяжённую границу. При этом Токаев отметил, что РФ является стратегическим партнёром республики. По его мнению, ключевой приоритет внутренней политики любого государства — принцип верховенства закона как основы обеспечения общественного порядка и социально-экономического развития. Кроме того, в ходе заседания Совбеза была отмечена необходимость обеспечения финансово-экономической стабильности в Казахстане и народа республики.
Вместе с тем Токаев напомнил, что во время разговора по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным он поддержал меры Москвы по наведению конституционного порядка и обеспечению безопасности граждан РФ. Лидер Казахстана приветствовал достижение соглашения о прекращении военных действий.
Напомним, накануне бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ, после чего президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства заверил, что сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. После телефонного разговора с российским лидером президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, который принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее основатель компании сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.
ТАСС / POOL / Илья Питалев