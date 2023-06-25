Токаев провёл экстренное заседание Совбеза на фоне ситуации в России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 25 июня, провёл внеочередное заседание Совета безопасности на фоне произошедшей накануне ситуации в России, а именно — попытки военного мятежа, устроенной бойцами ЧВК "Вагнер". Об этом сообщила пресс-служба лидера республики.

"Президент дал поручение руководителям всех ведомств быть готовыми к реагированию на возможные угрозы возникновения кризисных ситуаций. По итогам заседания Совета безопасности глава государства одобрил разработанный правительством оперативный план действий", — говорится в сообщении.

Указывается, что Казахстан был обеспокоен ситуацией в России, с которой имеет самую протяжённую границу. При этом Токаев отметил, что РФ является стратегическим партнёром республики. По его мнению, ключевой приоритет внутренней политики любого государства — принцип верховенства закона как основы обеспечения общественного порядка и социально-экономического развития. Кроме того, в ходе заседания Совбеза была отмечена необходимость обеспечения финансово-экономической стабильности в Казахстане и народа республики.