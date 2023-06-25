Кадыров назвал эффективными и обдуманными действия чеченских бойцов в Ростове-на-Дону
Кадыров: Чеченские бойцы быстро прибыли в Ростов-на-Дону и ждали приказа
Чеченские бойцы 24 июня оперативно прибыли в Ростов-на-Дону, чтобы при необходимости взять ситуацию под контроль, и на месте ждали дальнейшего приказа, но в результате всё было кончено без прямой конфронтации. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Бойцы оперативно прибыли на место и ждали приказа, чтобы приступить к выполнению поставленных задач. Хвала Всевышнему Аллаху, ситуация завершилась без прямой конфронтации. Наши ребята продемонстрировали высокую боеспособность и готовность защитить Родину любой ценой по первой же команде", — написал он.
По словам Кадырова, чеченские бойцы действовали крайне эффективно и продуманно, строго согласно приказу и блестяще выполнили поставленную задачу. Если бы была проявлена самодеятельность, то следствием бы стали массовые жертвы. Позиции бойцов в зоне спецоперации успешно удерживаются резервными группами, добавил глава Чечни. Кроме того, Кадыров поблагодарил Апты Алаудинова и Зайнди Зингиева за "неукоснительное исполнение боевого приказа".
Напомним, накануне бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ, после чего президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства заверил, что сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. После телефонного разговора с российским лидером президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, который принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее основатель компании сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.
ТАСС / Елена Афонина