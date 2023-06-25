Регион

Уведомления отключены

25 июня, 10:02

Кадыров назвал эффективными и обдуманными действия чеченских бойцов в Ростове-на-Дону

Кадыров: Чеченские бойцы быстро прибыли в Ростов-на-Дону и ждали приказа

Чеченские бойцы 24 июня оперативно прибыли в Ростов-на-Дону, чтобы при необходимости взять ситуацию под контроль, и на месте ждали дальнейшего приказа, но в результате всё было кончено без прямой конфронтации. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Бойцы оперативно прибыли на место и ждали приказа, чтобы приступить к выполнению поставленных задач. Хвала Всевышнему Аллаху, ситуация завершилась без прямой конфронтации. Наши ребята продемонстрировали высокую боеспособность и готовность защитить Родину любой ценой по первой же команде", — написал он.

По словам Кадырова, чеченские бойцы действовали крайне эффективно и продуманно, строго согласно приказу и блестяще выполнили поставленную задачу. Если бы была проявлена самодеятельность, то следствием бы стали массовые жертвы. Позиции бойцов в зоне спецоперации успешно удерживаются резервными группами, добавил глава Чечни. Кроме того, Кадыров поблагодарил Апты Алаудинова и Зайнди Зингиева за "неукоснительное исполнение боевого приказа".

Кадыров заявил, что Пригожин ради личных амбиций смог "наплевать" на Родину

Кадыров заявил, что Пригожин ради личных амбиций смог "наплевать" на Родину

Напомним, накануне бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ, после чего президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства заверил, что сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. После телефонного разговора с российским лидером президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, который принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее основатель компании сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.

Обложка ©

ТАСС / Елена Афонина

Светлана Оперук
  • Новости
  • Рамзан Кадыров
  • ЧВК "Вагнер"
  • Региональные власти
  • Политика России
  • Политика
  • Ростовская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров