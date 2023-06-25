Кадыров назвал эффективными и обдуманными действия чеченских бойцов в Ростове-на-Дону

Чеченские бойцы 24 июня оперативно прибыли в Ростов-на-Дону, чтобы при необходимости взять ситуацию под контроль, и на месте ждали дальнейшего приказа, но в результате всё было кончено без прямой конфронтации. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Бойцы оперативно прибыли на место и ждали приказа, чтобы приступить к выполнению поставленных задач. Хвала Всевышнему Аллаху, ситуация завершилась без прямой конфронтации. Наши ребята продемонстрировали высокую боеспособность и готовность защитить Родину любой ценой по первой же команде", — написал он.