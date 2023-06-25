Бойцы "Ахмата" возвращаются на СВО из Ростова, куда прибыли для подавления мятежа

Бойцы чеченского "Ахмата", прибывшие накануне в Ростов-на-Дону и Ростовскую область на фоне мятежа ЧВК "Вагнер", начали возвращаться в зону проведения спецоперации. Об этом сообщил командир спецназа и помощник главы Чечни Апти Алаудинов.

"Ахмат" из зоны КТО в Ростовской области отправился обратно в зону СВО. Видео © Telegram / Апти Алаудинов

"На данный момент подразделения "Ахмата" потихоньку возвращаются в зону СВО для продолжения дальнейшей работы по освобождению Марьинки", — приводит ТАСС его слова.