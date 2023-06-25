Бойцы "Ахмата" возвращаются на СВО из Ростова, куда прибыли для подавления мятежа
Алаудинов: Бойцы "Ахмата" возвращаются в зону проведения СВО
Бойцы чеченского "Ахмата", прибывшие накануне в Ростов-на-Дону и Ростовскую область на фоне мятежа ЧВК "Вагнер", начали возвращаться в зону проведения спецоперации. Об этом сообщил командир спецназа и помощник главы Чечни Апти Алаудинов.
"Ахмат" из зоны КТО в Ростовской области отправился обратно в зону СВО. Видео © Telegram / Апти Алаудинов
"На данный момент подразделения "Ахмата" потихоньку возвращаются в зону СВО для продолжения дальнейшей работы по освобождению Марьинки", — приводит ТАСС его слова.
Алаудинов добавил, что спецназовцы "Ахмата" ушли с передовой не полностью — в Ростовскую область на подавления мятежа отправили только тех, кого можно было заменить другими подразделениями.
Напомним, накануне бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ, после чего президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства заверил, что сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. После телефонного разговора с российским лидером президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, который принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее основатель компании сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.
Кадр из видео Telegram / Апти Алаудинов