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Опубликовано 25 июня 2023, 11:51
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Бойцы "Ахмата" возвращаются на СВО из Ростова, куда прибыли для подавления мятежа

Алаудинов: Бойцы "Ахмата" возвращаются в зону проведения СВО

Бойцы чеченского "Ахмата", прибывшие накануне в Ростов-на-Дону и Ростовскую область на фоне мятежа ЧВК "Вагнер", начали возвращаться в зону проведения спецоперации. Об этом сообщил командир спецназа и помощник главы Чечни Апти Алаудинов.

"Ахмат" из зоны КТО в Ростовской области отправился обратно в зону СВО. Видео © Telegram / Апти Алаудинов

"На данный момент подразделения "Ахмата" потихоньку возвращаются в зону СВО для продолжения дальнейшей работы по освобождению Марьинки", — приводит ТАСС его слова.

Алаудинов добавил, что спецназовцы "Ахмата" ушли с передовой не полностью — в Ростовскую область на подавления мятежа отправили только тех, кого можно было заменить другими подразделениями.

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Напомним, накануне бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ, после чего президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства заверил, что сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. После телефонного разговора с российским лидером президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, который принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее основатель компании сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.

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Кадр из видео Telegram / Апти Алаудинов

Наталья Исакова
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