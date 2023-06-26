"Подпевалы Запада": В Госдуме уличили в двуличности либералов, которые радовались мятежу в РФ

На Западе стали появляться статьи с аналитикой событий, которые произошли в РФ в выходные. О качестве и источниках этой аналитики, а также об итогах мятежа Лайфу рассказал Амир Хамитов, депутат Государственной думы.

"Как и ожидалось, коллективный Запад вместе со своими подпевалами из числа сбежавших либерастов начал комментировать события, происходившие в выходные. Суть их "анализа" сводится к тому, что подобные происшествия якобы свидетельствуют о негативных тенденциях и чуть ли не распаде страны, а вот в "цивилизованных" странах такого не может произойти никогда", — сообщил Хамитов.

Все эти люди уже давно мечтают о гибели России, это не новость, отметил парламентарий. В большей степени удивляет то, насколько двуличными при этом им удаётся быть: они ссылаются на опыт западных стран, когда это выгодно, а когда нет — игнорируют даже самые значительные события, которые гремят на весь мир. Как пример — штурм Капитолия в США 2021 года, в ходе которого погибли пять человек, в том числе сотрудник полиции. Одного из участников штурма приговорили к 14 годам тюремного заключения только за то, что он распылил перцовый баллончик. Тогда никто из российских либералов не возмущался кровавостью американского режима и "загубленной свободой", хотя американское правосудие в своей суровости сильно опережает российское.

В трудные для страны дни граждане России недвусмысленно обозначили свою позицию, не поддержав тех, кто пытался расшатать ситуацию, подчеркнул депутат. Народ сплотился и поддержал президента, выразив таким образом доверие лидеру страны и выбранному им курсу.