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26 июня, 13:31

"Подпевалы Запада": В Госдуме уличили в двуличности либералов, которые радовались мятежу в РФ

Депутат Хамитов заявил о сплочённости россиян в их поддержке президента Путина

На Западе стали появляться статьи с аналитикой событий, которые произошли в РФ в выходные. О качестве и источниках этой аналитики, а также об итогах мятежа Лайфу рассказал Амир Хамитов, депутат Государственной думы.

"Как и ожидалось, коллективный Запад вместе со своими подпевалами из числа сбежавших либерастов начал комментировать события, происходившие в выходные. Суть их "анализа" сводится к тому, что подобные происшествия якобы свидетельствуют о негативных тенденциях и чуть ли не распаде страны, а вот в "цивилизованных" странах такого не может произойти никогда", сообщил Хамитов.

Все эти люди уже давно мечтают о гибели России, это не новость, отметил парламентарий. В большей степени удивляет то, насколько двуличными при этом им удаётся быть: они ссылаются на опыт западных стран, когда это выгодно, а когда нет — игнорируют даже самые значительные события, которые гремят на весь мир. Как пример — штурм Капитолия в США 2021 года, в ходе которого погибли пять человек, в том числе сотрудник полиции. Одного из участников штурма приговорили к 14 годам тюремного заключения только за то, что он распылил перцовый баллончик. Тогда никто из российских либералов не возмущался кровавостью американского режима и "загубленной свободой", хотя американское правосудие в своей суровости сильно опережает российское.

В трудные для страны дни граждане России недвусмысленно обозначили свою позицию, не поддержав тех, кто пытался расшатать ситуацию, подчеркнул депутат. Народ сплотился и поддержал президента, выразив таким образом доверие лидеру страны и выбранному им курсу.

"Вполне возможно, что после победы России эти граждане разразятся ещё более громкими воплями на тему "всё пропало". Но у них был выбор: оставаться со своей сильной и независимой страной или пойти на службу к вашингтонским кукловодам, изо всех сил пытающимся сохранить какое-то влияние в мире. Они этот выбор сделали", подытожил собеседник Лайфа.

Историк объяснил, почему мятеж ЧВК "Вагнер" не смог найти поддержку среди россиян

Историк объяснил, почему мятеж ЧВК "Вагнер" не смог найти поддержку среди россиян

Напомним, в субботу бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ, после чего президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства заверил, что сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. После телефонного разговора с российским лидером президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер", который принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее он сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Ольга Годуненко
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