"Подпевалы Запада": В Госдуме уличили в двуличности либералов, которые радовались мятежу в РФ
Депутат Хамитов заявил о сплочённости россиян в их поддержке президента Путина
На Западе стали появляться статьи с аналитикой событий, которые произошли в РФ в выходные. О качестве и источниках этой аналитики, а также об итогах мятежа Лайфу рассказал Амир Хамитов, депутат Государственной думы.
"Как и ожидалось, коллективный Запад вместе со своими подпевалами из числа сбежавших либерастов начал комментировать события, происходившие в выходные. Суть их "анализа" сводится к тому, что подобные происшествия якобы свидетельствуют о негативных тенденциях и чуть ли не распаде страны, а вот в "цивилизованных" странах такого не может произойти никогда", — сообщил Хамитов.
Все эти люди уже давно мечтают о гибели России, это не новость, отметил парламентарий. В большей степени удивляет то, насколько двуличными при этом им удаётся быть: они ссылаются на опыт западных стран, когда это выгодно, а когда нет — игнорируют даже самые значительные события, которые гремят на весь мир. Как пример — штурм Капитолия в США 2021 года, в ходе которого погибли пять человек, в том числе сотрудник полиции. Одного из участников штурма приговорили к 14 годам тюремного заключения только за то, что он распылил перцовый баллончик. Тогда никто из российских либералов не возмущался кровавостью американского режима и "загубленной свободой", хотя американское правосудие в своей суровости сильно опережает российское.
В трудные для страны дни граждане России недвусмысленно обозначили свою позицию, не поддержав тех, кто пытался расшатать ситуацию, подчеркнул депутат. Народ сплотился и поддержал президента, выразив таким образом доверие лидеру страны и выбранному им курсу.
"Вполне возможно, что после победы России эти граждане разразятся ещё более громкими воплями на тему "всё пропало". Но у них был выбор: оставаться со своей сильной и независимой страной или пойти на службу к вашингтонским кукловодам, изо всех сил пытающимся сохранить какое-то влияние в мире. Они этот выбор сделали", — подытожил собеседник Лайфа.
Напомним, в субботу бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ, после чего президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства заверил, что сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. После телефонного разговора с российским лидером президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер", который принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее он сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.
ТАСС / Эрик Романенко