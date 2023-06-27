Маск назвал безумием слова сенатора Грэма об убийстве россиян
Американский предприниматель Илон Маск назвал безумием слова сенатора Линдси Грэма о том, что убийство россиян — лучшая инвестиция США.
"Это было безумием и жестокостью с его стороны", — написал Маск в своём твиттер-аккаунте.
Напомним, в мае Линдси Грэм в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал "смерть россиян" лучшей инвестицией США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наличие такого сенатора у Штатов является "большим позором". Спустя сутки опубликовавшее скандальные кадры агентство Reuters сообщило, что слова Грэма якобы были вырваны из контекста. Тем не менее МВД РФ объявило сенатора в розыск.
Getty Images / Maja Hitij