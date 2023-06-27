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27 июня, 09:18

Маск назвал безумием слова сенатора Грэма об убийстве россиян

Американский предприниматель Илон Маск назвал безумием слова сенатора Линдси Грэма о том, что убийство россиян — лучшая инвестиция США.

"Это было безумием и жестокостью с его стороны", написал Маск в своём твиттер-аккаунте.

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Напомним, в мае Линдси Грэм в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал "смерть россиян" лучшей инвестицией США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наличие такого сенатора у Штатов является "большим позором". Спустя сутки опубликовавшее скандальные кадры агентство Reuters сообщило, что слова Грэма якобы были вырваны из контекста. Тем не менее МВД РФ объявило сенатора в розыск.

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Getty Images / Maja Hitij

Матвей Константинов
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