Кремль оценил сведения о прибытии Пригожина в Белоруссию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает данными о прибытии основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина в Белоруссию.

"Здесь я не располагаю никакими данными и ничего не могу вам сказать", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.