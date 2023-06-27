Кремль оценил сведения о прибытии Пригожина в Белоруссию
Песков не располагает сведениями о якобы прибытии Пригожина в Белоруссию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает данными о прибытии основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина в Белоруссию.
"Здесь я не располагаю никакими данными и ничего не могу вам сказать", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер". По его словам, Пригожин принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее основатель компании сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят обратно в полевые лагеря. А Песков анонсировал прекращение уголовного дела в отношении Пригожина и его отъезде в Белоруссию.
ТАСС / AP