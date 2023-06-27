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27 июня, 09:48

Кремль оценил сведения о прибытии Пригожина в Белоруссию

Песков не располагает сведениями о якобы прибытии Пригожина в Белоруссию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает данными о прибытии основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина в Белоруссию.

"Здесь я не располагаю никакими данными и ничего не могу вам сказать", ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Песков не в курсе карьерных планов Пригожина после ухода в Белоруссию

Песков не в курсе карьерных планов Пригожина после ухода в Белоруссию

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер". По его словам, Пригожин принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее основатель компании сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят обратно в полевые лагеря. А Песков анонсировал прекращение уголовного дела в отношении Пригожина и его отъезде в Белоруссию.

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ТАСС / AP

Александр Юнашев
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