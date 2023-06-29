На сбитом в США китайском аэростате нашли американское "шпионское" оборудование

На китайском аэростате, который был сбит в феврале над территорией США, было найдено американское оборудование для сбора информации. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

"Китайский воздушный аэростат, пролетевший над США в начале этого года, был загружен оборудованием американского производства, которое помогло ему собрать фотографии, видео и другую информацию", — отмечает издание.

По данным газеты, экспертиза установила, что аппарат был оснащён специализированными китайскими датчиками и другим оборудованием, предназначенным для разведывательных целей, а также рядовыми приборами производства США, которые можно приобрести в свободной продаже.