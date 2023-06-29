На сбитом в США китайском аэростате нашли американское "шпионское" оборудование
WSJ: На сбитом китайском аэростате нашли оборудование США для сбора данных
На китайском аэростате, который был сбит в феврале над территорией США, было найдено американское оборудование для сбора информации. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
"Китайский воздушный аэростат, пролетевший над США в начале этого года, был загружен оборудованием американского производства, которое помогло ему собрать фотографии, видео и другую информацию", — отмечает издание.
По данным газеты, экспертиза установила, что аппарат был оснащён специализированными китайскими датчиками и другим оборудованием, предназначенным для разведывательных целей, а также рядовыми приборами производства США, которые можно приобрести в свободной продаже.
В США полагают, что данные находки подтверждают вывод о том, что аппарат предназначался для шпионажа, а не для мониторинга погоды, о чём ранее заявлял официальный Китай. Однако чиновники утверждают, что во время полёта аэростат, вероятно, не передавал какую-либо информацию в КНР, а сам его пролёт над Штатами был ненамеренным.
Напомним, в начале февраля американские военные сбили китайский аэростат в небе над Атлантикой. В Китае заявляли, что это гражданский воздушный объект, случайно отклонившийся от курса из-за ветра и зашедший в воздушное пространство США. Пекин сделал Вашингтону представление и выразил решительный протест. Кроме того, в КНР заявили, что США нанесли ущерб отношениям двух стран из-за уничтожения аэростата.
ТАСС / Zuma