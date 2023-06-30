ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 июня 2023, 13:18
6627

Путин указал Моди на отказ Украины от дипломатического разрешения конфликта

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди указал на то, что Украина отказывается урегулировать конфликт дипломатическим путём. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Затронута ситуация вокруг Украины. Президент России дал оценку нынешнего положения дел в зоне специальной военной операции, подчеркнув категорический отказ Киева от политико-дипломатических шагов по урегулированию конфликта", — указывается в пресс-релизе.

Премьер-министр Индии призвал к прекращению кровопролития на Украине
Премьер-министр Индии призвал к прекращению кровопролития на Украине

Напомним, на протяжении многих месяцев секретарь СНБО Незалежной твердил, что Киев плотно закрыл двери для переговоров с Москвой. Аналогичную позицию выражали советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк и другие чиновники. Однако 25 июня секретарь СНБО Незалежной Алексей Данилов допустил участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах Москвы и Киева. При этом Кремль заявил, что для начала диалога по Украине нет никаких предпосылок.

BannerImage

ТАСС / Демьянчук Александр

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Путин
  • Индия
  • Нарендра Моди
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar