Путин указал Моди на отказ Украины от дипломатического разрешения конфликта
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди указал на то, что Украина отказывается урегулировать конфликт дипломатическим путём. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Затронута ситуация вокруг Украины. Президент России дал оценку нынешнего положения дел в зоне специальной военной операции, подчеркнув категорический отказ Киева от политико-дипломатических шагов по урегулированию конфликта", — указывается в пресс-релизе.
Напомним, на протяжении многих месяцев секретарь СНБО Незалежной твердил, что Киев плотно закрыл двери для переговоров с Москвой. Аналогичную позицию выражали советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк и другие чиновники. Однако 25 июня секретарь СНБО Незалежной Алексей Данилов допустил участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах Москвы и Киева. При этом Кремль заявил, что для начала диалога по Украине нет никаких предпосылок.
ТАСС / Демьянчук Александр