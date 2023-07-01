Боррель анонсировал "очень важные события", ждущие Украину
Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что во время председательства Испании в Совете Евросоюза Украину ждут "очень важные события". Такие прогнозы он сделал в интервью телеканалу TVE.
"Они связаны с тем, что произойдёт на поле боя, и с более или менее теневыми переговорами с целью прекращения конфликта... Всё успокоилось [в России], но мы не знаем, что там происходит", — сказал он.
Боррель подчеркнул, что вопрос переговоров России и Украины зависит от того, какие события произойдут в скором времени.
На протяжении многих месяцев секретарь СНБО Незалежной Алексей Данилов твердил, что Киев плотно закрыл двери для переговоров с Москвой. Аналогичную позицию выражали советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк и другие чиновники. Однако 25 июня Данилов допустил участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах Москвы и Киева. При этом Кремль заявил, что для начала диалога по Украине нет никаких предпосылок.
ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND