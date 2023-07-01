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1 июля, 11:10

Боррель анонсировал "очень важные события", ждущие Украину

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что во время председательства Испании в Совете Евросоюза Украину ждут "очень важные события". Такие прогнозы он сделал в интервью телеканалу TVE.

"Они связаны с тем, что произойдёт на поле боя, и с более или менее теневыми переговорами с целью прекращения конфликта... Всё успокоилось [в России], но мы не знаем, что там происходит", — сказал он.

Боррель подчеркнул, что вопрос переговоров России и Украины зависит от того, какие события произойдут в скором времени.

Боррель объяснил, почему переговоров по Украине не стоит ожидать раньше 2024 года

Боррель объяснил, почему переговоров по Украине не стоит ожидать раньше 2024 года

На протяжении многих месяцев секретарь СНБО Незалежной Алексей Данилов твердил, что Киев плотно закрыл двери для переговоров с Москвой. Аналогичную позицию выражали советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк и другие чиновники. Однако 25 июня Данилов допустил участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах Москвы и Киева. При этом Кремль заявил, что для начала диалога по Украине нет никаких предпосылок.

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ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND

Светлана Оперук
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