Боррель анонсировал "очень важные события", ждущие Украину

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что во время председательства Испании в Совете Евросоюза Украину ждут "очень важные события". Такие прогнозы он сделал в интервью телеканалу TVE.

"Они связаны с тем, что произойдёт на поле боя, и с более или менее теневыми переговорами с целью прекращения конфликта... Всё успокоилось [в России], но мы не знаем, что там происходит", — сказал он.