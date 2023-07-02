Французский политик предрёк стране гражданскую войну из-за массовых беспорядков
Экс-кандидат в президенты Земмур: Франция оказалась на пороге гражданской войны
Беспорядки во Франции можно расценивать как преддверие гражданской, этнической и расовой войны. Такое мнение высказал в эфире телеканала Europe 1 кандидат в президенты на выборах 2022 года, лидер партии "Реконкиста" Эрик Земмур.
"Гражданская война — это столкновение населения и органов власти, именно то, что происходит сейчас", — сказал французский политик.
По мнению Земмура, причиной этому стала миграционная политика. Кроме того, на полицейских сейчас оказывается колоссальное давление — им запрещено вступать в бой во избежание жертв, что повлечёт за собой неконтролируемые беспорядки.
Политик назвал непростительным убийство полицейским 17-летнего подростка, из-за которого начались массовые протесты. Вместе с тем Земмур напомнил, что у несовершеннолетнего было много судимостей. По информации Europe 1, погибший был фигурантом 15 судебных расследований и пять раз привлекался к ответственности за неповиновение.
Напомним, массовые беспорядки охватили Францию после того, как 27 июня полицейский застрелил в пригороде Парижа 17-летнего подростка за рулём автомобиля во время рядовой проверки документов. По версии правоохранителей, водитель якобы оказал сопротивление. Французы потребовали наказать стража порядка и вышли на акцию протеста, которая вылилась в беспорядки. Задержаны сотни человек. Французские политики призывают ограничить доступ в социальные сети на время волнений.
ТАСС / AP / Francois Mori