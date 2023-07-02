Французский политик предрёк стране гражданскую войну из-за массовых беспорядков

Беспорядки во Франции можно расценивать как преддверие гражданской, этнической и расовой войны. Такое мнение высказал в эфире телеканала Europe 1 кандидат в президенты на выборах 2022 года, лидер партии "Реконкиста" Эрик Земмур.

"Гражданская война — это столкновение населения и органов власти, именно то, что происходит сейчас", — сказал французский политик.

По мнению Земмура, причиной этому стала миграционная политика. Кроме того, на полицейских сейчас оказывается колоссальное давление — им запрещено вступать в бой во избежание жертв, что повлечёт за собой неконтролируемые беспорядки.