В Сети собрали огромную сумму для семьи полицейского, убившего подростка во Франции
Почти 500 тыс. евро собрали для семьи полицейского, убившего подростка в Нантере
Пользователи Сети собрали около полумиллиона евро для семьи полицейского, убившего подростка алжирского происхождения в Нантере — пригороде Парижа. Это следует из данных краудфандинговой платформы Gofundme.
Так, более 24 тысяч человек откликнулись на призыв "Поддержка семьи полицейского Нантера", собрав за два дня 493 166 евро (примерно 48 миллионов рублей) при первоначальной цели в 50 тысяч евро.
Тем временем неравнодушные запустили сбор средств на платформе Leetchi и для матери погибшего подростка. На данный момент пяти тысячам человек удалось собрать 76 323 евро (приблизительно 7,5 миллиона рублей).
Напомним, массовые беспорядки начались во Франции после убийства полицейским подростка алжирского происхождения, который, как утверждается, не подчинился требованиям правоохранителей. Протестующие жгут машины, строят баррикады и даже нападают на дома чиновников. Более того, волнения перекинулись на соседнюю Швейцарию. Тем временем погибшего подростка уже похоронили.
Getty Images / Abdulmonam Eassa