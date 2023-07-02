В Сети собрали огромную сумму для семьи полицейского, убившего подростка во Франции

Пользователи Сети собрали около полумиллиона евро для семьи полицейского, убившего подростка алжирского происхождения в Нантере — пригороде Парижа. Это следует из данных краудфандинговой платформы Gofundme.

Так, более 24 тысяч человек откликнулись на призыв "Поддержка семьи полицейского Нантера", собрав за два дня 493 166 евро (примерно 48 миллионов рублей) при первоначальной цели в 50 тысяч евро.