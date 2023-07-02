Пушков назвал причины массовых беспорядков во Франции
Сенатор Пушков назвал толерантность одной из причин беспорядков во Франции
Причинами бушующих во Франции беспорядков стали толерантность, мультикультурализм, интеграция и другие искусственные идеологемы. Такое заявление в своём телеграм-канале сделал сенатор Алексей Пушков.
"В ЕС пытаются игнорировать и не хотят видеть результатов бесконтрольной миграции? События во Франции заставят сделать это", — подчеркнул политик.
Пушков отметил, что вряд ли проявление проблем либеральной идеологии даже в таком кошмарном виде способно заставить задуматься европейских политиков. По мнению сенатора, когда французские бунты стихнут, в стране всё останется по-прежнему.
"Однако более чем вероятно, что и после этого кошмара в стране, как и в головах евробюрократов, ничего ровным счётом не изменится. Либеральная идеология стала догмой, вступила в фазу ригидности и не способна видоизменить саму себя", — заключил он.
Напомним, массовые беспорядки вспыхнули во Франции после убийства полицейским подростка алжирского происхождения, который, как утверждается, отказался подчиняться требованиям правоохранителей. Протестующие жгут машины, нападают на полицейские участки, а мэр города Л'Ай-ле-Роз Венсан Жанбрюн сообщил о нападении на свой дом. Тем временем погибшего подростка уже похоронили. По последним данным, число задержанных в ходе беспорядков во Франции перевалило за 700 человек.
ТАСС / Анвар Галеев