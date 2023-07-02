Пушков назвал причины массовых беспорядков во Франции

Пушков отметил, что вряд ли проявление проблем либеральной идеологии даже в таком кошмарном виде способно заставить задуматься европейских политиков. По мнению сенатора, когда французские бунты стихнут, в стране всё останется по-прежнему.

"Однако более чем вероятно, что и после этого кошмара в стране, как и в головах евробюрократов, ничего ровным счётом не изменится. Либеральная идеология стала догмой, вступила в фазу ригидности и не способна видоизменить саму себя", — заключил он.