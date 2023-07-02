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2 июля, 10:17

Пушков назвал причины массовых беспорядков во Франции

Сенатор Пушков назвал толерантность одной из причин беспорядков во Франции

Причинами бушующих во Франции беспорядков стали толерантность, мультикультурализм, интеграция и другие искусственные идеологемы. Такое заявление в своём телеграм-канале сделал сенатор Алексей Пушков.

"В ЕС пытаются игнорировать и не хотят видеть результатов бесконтрольной миграции? События во Франции заставят сделать это", подчеркнул политик.

Пушков отметил, что вряд ли проявление проблем либеральной идеологии даже в таком кошмарном виде способно заставить задуматься европейских политиков. По мнению сенатора, когда французские бунты стихнут, в стране всё останется по-прежнему.

"Однако более чем вероятно, что и после этого кошмара в стране, как и в головах евробюрократов, ничего ровным счётом не изменится. Либеральная идеология стала догмой, вступила в фазу ригидности и не способна видоизменить саму себя", заключил он.

В Сети собрали огромную сумму для семьи полицейского, убившего подростка во Франции

В Сети собрали огромную сумму для семьи полицейского, убившего подростка во Франции

Напомним, массовые беспорядки вспыхнули во Франции после убийства полицейским подростка алжирского происхождения, который, как утверждается, отказался подчиняться требованиям правоохранителей. Протестующие жгут машины, нападают на полицейские участки, а мэр города Л'Ай-ле-Роз Венсан Жанбрюн сообщил о нападении на свой дом. Тем временем погибшего подростка уже похоронили. По последним данным, число задержанных в ходе беспорядков во Франции перевалило за 700 человек.

Обложка ©

ТАСС / Анвар Галеев

Юрий Лысенко
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