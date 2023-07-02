"Прекратите!": Бабушка застреленного подростка обратилась к погромщикам во Франции
BFM: Бабушка убитого подростка попросила остановить беспорядки во Франции
Бабушка 17-летнего французского подростка, гибель которого во время стрельбы полицейского в пригороде Парижа вызвала массовые протесты, попросила митингующих остановиться. Об этом она заявила телеканалу BFM.
"Я хочу, чтобы это прекратилось повсеместно. Людей, которые сейчас громят, я призываю остановиться", — сказала женщина.
По её словам, в смерти внука должно разобраться следствие, а повсеместные нападения на правоохранителей ни к чему не приведут. Кроме того, агрессивные демонстранты громят магазины и школы, что совсем не походит на мирный протест, заметила бабушка погибшего.
Напомним, массовые беспорядки вспыхнули во Франции после убийства полицейским 17-летнего подростка алжирского происхождения 27 июня. По словам правоохранителей, молодой человек за рулём автомобиля отказался предъявить документы для проверки и попытался задавить инспекторов. Однако в Сети появилось видео, на котором видно, что никакой угрозы для полицейских не было. Протестующие жгут машины, громят магазины, а мэр города Л'Ай-ле-Роз Венсан Жанбрюн сообщил о нападении на свой дом. По последним данным, число задержанных в ходе беспорядков во Франции перевалило за 700 человек.
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