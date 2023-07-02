"Прекратите!": Бабушка застреленного подростка обратилась к погромщикам во Франции

Бабушка 17-летнего французского подростка, гибель которого во время стрельбы полицейского в пригороде Парижа вызвала массовые протесты, попросила митингующих остановиться. Об этом она заявила телеканалу BFM.

"Я хочу, чтобы это прекратилось повсеместно. Людей, которые сейчас громят, я призываю остановиться", — сказала женщина.

По её словам, в смерти внука должно разобраться следствие, а повсеместные нападения на правоохранителей ни к чему не приведут. Кроме того, агрессивные демонстранты громят магазины и школы, что совсем не походит на мирный протест, заметила бабушка погибшего.