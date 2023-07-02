Регион

Уведомления отключены

2 июля, 14:18

"Прекратите!": Бабушка застреленного подростка обратилась к погромщикам во Франции

BFM: Бабушка убитого подростка попросила остановить беспорядки во Франции

Бабушка 17-летнего французского подростка, гибель которого во время стрельбы полицейского в пригороде Парижа вызвала массовые протесты, попросила митингующих остановиться. Об этом она заявила телеканалу BFM.

"Я хочу, чтобы это прекратилось повсеместно. Людей, которые сейчас громят, я призываю остановиться", сказала женщина.

По её словам, в смерти внука должно разобраться следствие, а повсеместные нападения на правоохранителей ни к чему не приведут. Кроме того, агрессивные демонстранты громят магазины и школы, что совсем не походит на мирный протест, заметила бабушка погибшего.

Пушков назвал причины массовых беспорядков во Франции

Пушков назвал причины массовых беспорядков во Франции

Напомним, массовые беспорядки вспыхнули во Франции после убийства полицейским 17-летнего подростка алжирского происхождения 27 июня. По словам правоохранителей, молодой человек за рулём автомобиля отказался предъявить документы для проверки и попытался задавить инспекторов. Однако в Сети появилось видео, на котором видно, что никакой угрозы для полицейских не было. Протестующие жгут машины, громят магазины, а мэр города Л'Ай-ле-Роз Венсан Жанбрюн сообщил о нападении на свой дом. По последним данным, число задержанных в ходе беспорядков во Франции перевалило за 700 человек.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров