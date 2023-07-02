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2 июля, 19:08

Папский посланник признал отсутствие у Ватикана мирного плана по Украине

Кардинал Дзуппи: У папы Франциска и Ватикана пока нет мирного плана по Украине

Папа римский Франциск и Ватикан пока что не обладают планом по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом 2 июля заявил кардинал Маттео Дзуппи, посланник папы римского.

"Вместе с папой Франциском и под его руководством в ближайшие дни мы поразмыслим над услышанным (за проведённое в Москве время. — Прим. Лайфа). У нас пока нет плана, который мог бы способствовать началу переговоров", приводит слова кардинала издание Il Resto del Carlino.

Кроме этого, Дзуппи подчеркнул, что Ватикан намерен сосредоточиться на гуманитарных вопросах и спасении жизни людей.

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Напомним, папа римский Франциск решил провести "мирную миссию" по содействию урегулированию конфликта на Украине. Его посланником по данному вопросу стал Маттео Дзуппи, он посетил Киев и Москву. На встрече с кардиналом Владимир Зеленский заявил, что не примет заморозку конфликта и готов рассматривать только план Киева по завершению боевых действий. В столице РФ Дзуппи провёл переговоры с помощником президента Юрием Ушаковым. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков допустил продолжение диалога.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Юрий Лысенко
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