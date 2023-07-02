Папский посланник признал отсутствие у Ватикана мирного плана по Украине
Кардинал Дзуппи: У папы Франциска и Ватикана пока нет мирного плана по Украине
Папа римский Франциск и Ватикан пока что не обладают планом по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом 2 июля заявил кардинал Маттео Дзуппи, посланник папы римского.
"Вместе с папой Франциском и под его руководством в ближайшие дни мы поразмыслим над услышанным (за проведённое в Москве время. — Прим. Лайфа). У нас пока нет плана, который мог бы способствовать началу переговоров", — приводит слова кардинала издание Il Resto del Carlino.
Кроме этого, Дзуппи подчеркнул, что Ватикан намерен сосредоточиться на гуманитарных вопросах и спасении жизни людей.
Напомним, папа римский Франциск решил провести "мирную миссию" по содействию урегулированию конфликта на Украине. Его посланником по данному вопросу стал Маттео Дзуппи, он посетил Киев и Москву. На встрече с кардиналом Владимир Зеленский заявил, что не примет заморозку конфликта и готов рассматривать только план Киева по завершению боевых действий. В столице РФ Дзуппи провёл переговоры с помощником президента Юрием Ушаковым. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков допустил продолжение диалога.
ТАСС / Михаил Терещенко