Папский посланник признал отсутствие у Ватикана мирного плана по Украине

Папа римский Франциск и Ватикан пока что не обладают планом по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом 2 июля заявил кардинал Маттео Дзуппи, посланник папы римского.

"Вместе с папой Франциском и под его руководством в ближайшие дни мы поразмыслим над услышанным (за проведённое в Москве время. — Прим. Лайфа). У нас пока нет плана, который мог бы способствовать началу переговоров", — приводит слова кардинала издание Il Resto del Carlino.

Кроме этого, Дзуппи подчеркнул, что Ватикан намерен сосредоточиться на гуманитарных вопросах и спасении жизни людей.