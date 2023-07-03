Посол США Трейси посетила обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича
Посол США в Москве Линн Трейси посетила корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного ранее по обвинению в шпионаже. Об этом сообщили в американском диппредставительстве.
"Да, мы подтверждаем, что посол Трейси получила консульский доступ к господину Гершковичу сегодня", — цитирует ТАСС сообщение дипломатов.
Напомним, Гершкович был задержан с поличным за шпионаж в Екатеринбурге. Информация по этому делу носит закрытый характер. 11 апреля Госдеп присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого" лица, что даёт Вашингтону дополнительные возможности для освобождения арестованных за рубежом. А в мае Лефортовский суд Москвы продлил корреспонденту срок ареста до 30 августа.
ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда