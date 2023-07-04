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3 июля, 21:59

В Европе заявили о провале первой фазы контрнаступления ВСУ

Австрийский полковник Райснер: Первая фаза контрнаступления ВСУ провалилась

Украина провалила первый этап контрнаступления, поэтому Киев был вынужден сменить тактику. Об этом заявил австрийский полковник и военный аналитик Маркус Райснер.

"С моей точки зрения, первая фаза украинского наступления провалилась. Были предприняты попытки массированного продвижения вперёд, словно по учебникам Армии США", — пояснил военный аналитик в беседе с немецким телеканалом n-tv, указав, что впоследствии украинцы поняли отсутствие необходимой поддержки для их массированного нападения и хорошей подготовки военных России.

Потери ВСУ за время контрнаступления оценили в 20 тысяч бойцов

Потери ВСУ за время контрнаступления оценили в 20 тысяч бойцов

Райснер добавил, что после этого ВСУ изменили тактику и сейчас пытаются продвигаться маленькими штурмовыми группами, этот подход очень медленный, однако он приносит успех. По мнению эксперта, до саммита НАТО в Вильнюсе стоит ожидать интенсивных боёв, так как ВСУ намерены доказать, что "в состоянии отвоёвывать территории".

Напомним, украинское контрнаступление началось 4 июня сразу на нескольких направлениях, однако на каждом ВСУ потерпели неудачу. Это признали как на Западе, так и в самом Киеве. О том, что наступление идёт "медленнее, чем хотелось бы", заявлял даже Зеленский. Причём его администрация в неудачах на фронте внезапно решила обвинить западных партнёров. А главком ВСУ Валерий Залужный и вовсе признался, что его бесят комментарии по поводу фиаско украинской армии.

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Telegram / Оперативный ЗСУ

Юлия Коновалова
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