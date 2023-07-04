В Европе заявили о провале первой фазы контрнаступления ВСУ

Украина провалила первый этап контрнаступления, поэтому Киев был вынужден сменить тактику. Об этом заявил австрийский полковник и военный аналитик Маркус Райснер.

"С моей точки зрения, первая фаза украинского наступления провалилась. Были предприняты попытки массированного продвижения вперёд, словно по учебникам Армии США", — пояснил военный аналитик в беседе с немецким телеканалом n-tv, указав, что впоследствии украинцы поняли отсутствие необходимой поддержки для их массированного нападения и хорошей подготовки военных России.

Райснер добавил, что после этого ВСУ изменили тактику и сейчас пытаются продвигаться маленькими штурмовыми группами, этот подход очень медленный, однако он приносит успех. По мнению эксперта, до саммита НАТО в Вильнюсе стоит ожидать интенсивных боёв, так как ВСУ намерены доказать, что "в состоянии отвоёвывать территории".