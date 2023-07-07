10 поучительных историй, как стеснительным интровертам удалось захомутать прекрасных девушек

Мир заточен под экстравертов. Если без проблем коммуницируешь с другим людьми, то у тебя будут и хорошая работа, и прекрасная девушка, и всё, что только пожелаешь. Но иногда и стеснительным ребятам удаётся добиться своего... Собрали десять историй как раз об этом.

"Я пошёл на вечеринку, хоть и не очень хотел. Нужно было помочь другу, который планировал познакомиться на мероприятии с одной особой. На тусе была ещё одна девушка, которая часто оказывалась в центре внимания. Я не хотел с ней общаться — просто сидел на кухне с другими интровертами. Но мадам постоянно просила меня подержать её напиток, пока что-то делала. Я не хотел с ней разговаривать и продолжал игнорировать. Но когда она взяла мою руку и предложила прогуляться, я согласился. Но на улице мы увидели, что её соседка потеряла сознание. Я помог отнести пострадавшую в квартиру, уложил обеих и ушёл домой. На следующее утро девушка с вечеринки взяла мой номер у своей подруги и написала мне. С тех пор мы вместе уже пять лет, и у нас двое детей", — TheAlwaysLateWizard.

Как поверить в себя и найти свою любовь: истории стеснительных парней, которые нашли свою половинку. Фото © Shutterstock

"Я просто написал ей в приложении для знакомств после того, как мы оба лайкнули друг друга. Она была предупреждена! У меня в профиле было написано: "Хочешь плохого парня? Я плох во всём". Через два месяца (я отклонил одно предложение о свидании) мы всё-таки встретились. Ну а там уже всё как-то закрутилось", — Denso95.

"Как-то раз я встала рядом с ним и громко говорила о том, как я люблю компьютерные игры, потому что видела, как он постоянно играет в приставку в холле нашего колледжа. Он спросил, не хочу ли я как-нибудь присоединиться к нему, и мы обменялись номерами", — Gastric_Blob.

Почему стеснительность — это не проклятие, а дар: истории тех, кто нашёл свою любовь благодаря своей интровертности. Фото © Shutterstock

"Я познакомилась с ним через мою сестру — это она сказала, что парень живёт поблизости. Поэтому как-то между делом я написала (было около полуночи) и спросила, не хочет ли он посмотреть фильм со мной. На удивление молодой человек был перед моей дверью минут через пять. Мы смотрели "Тоторо", он остался до четырёх утра, вот так мы и подружились! В школе потом часто проводили время вместе, тогда он и начал проявлять первые знаки внимания. Не то чтобы флиртовал — просто беспорядочно брал меня за руку и часто садился слишком близко ко мне. Плюс в первый раз, когда я была у него дома, он показал мне свою коллекцию карманных часов и свой огромный мир "Майнкрафта", в котором он перестроил несколько тайских и немецких зданий. Не думаю, что парни так флиртуют с девушками, когда им 17 лет, но со мной сработало. Очень его люблю", — mondruine.

"Мы познакомились в Tinder, и в первом же сообщении он спросил меня, чем я люблю завтракать. Я сначала подумала, что это будет какой-то грязный подкат, но оказалось, он просто действительно любит завтракать. Уже три года вместе", — Isleepwheniwant.

"Один такой парень был моим другом. Другой приятель наврал мне, что тот, первый, влюблён в меня. Поэтому я просто пригласила его на свидание", — stalkingpineapple.

Знакомства для стеснительных: как найти свою любовь. Фото © Shutterstock

"Случайно проговорился в летнем лагере, что влюбился в девочку. Парень, которому я это сказал, оказался болтливым. Поэтому я решил, что лучше сам всё ей расскажу по-нормальному. К удивлению, девушка сразу заинтересовалась мной, хотя до этого мы ни разу даже не разговаривали. Она подумала, это было "мило", что я вот так рассказал ей всё и объяснился. В момент оправданий она прервала меня и предложила прогуляться. Позже в тот же день девушка услышала от двух человек сплетни про нас: что я всем рассказывал, как сильно она мне нравится. На что просто ответила: "Да, я знаю, сегодня вечером мы идём на свидание". От этой истории у меня до сих пор бабочки в животе. Прошло уже десять лет, а мы всё ещё вместе", — Пользователь Reddit.

"Я сама пригласила его на свидание домой. На первой же встрече я отошла в туалет, а вернулась полностью голой. Он понял намёк. Сейчас мы помолвлены", — blondie.

Как познакомиться с девушкой, если ты стеснительный интроверт. Фото © Shutterstock

"Так как я считал её на 100% девушкой не моего уровня, у меня даже не было никаких надежд или иллюзий относительно того, чтобы я когда-нибудь буду встречаться с ней. Из-за этого я вёл себя рядом с ней намного спокойнее, чем обычно с девушками. В конце концов она сама пригласила меня на свидание. Вместе уже три года", — zyygh.

"Как-то раз он спросил у меня: "Есть ли хоть мизерный шанс, что когда-нибудь мы станем чем-то большим, чем просто друзьями?" Я ответила: "Мне нужно подумать". Прошло десять лет, мы женаты", — Kilaelya.