Состояние участника драки с Понасенковым ухудшилось после трепанации черепа
У мужчины, которого толкнул друг историка Понасенкова, прогрессирует пневмония
Олег Дибров. Фото © Telegram / SHOT
У Олега Диброва, пострадавшего после встречи с историком-иноагентом Евгением Понасенковым* и его приятелем, прогрессирует пневмония. В правом лёгком пациента появилась жидкость, пишет SHOT.
До этого госпитализированному сделали трепанацию черепа. После чего ему стало немного лучше, однако остался отёк мозга и гематома. Но позже у Диброва развилась двусторонняя пневмония.
Напомним, в начале июня на Арбате в Москве произошёл конфликт с участием историка Евгения Понасенкова. Его приятель, юрист Рамис Зарипов, толкнул мужчину. В итоге пострадавший — 55-летний генеральный директор юридической фирмы — попал в реанимацию. Сам Понасенков говорил, что инициатором конфликта стал нетрезвый незнакомец, при этом историк обозвал его "грязным, брюхатым алкашом".
* Признан в России иностранным агентом.