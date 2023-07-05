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5 июля, 13:01
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Состояние участника драки с Понасенковым ухудшилось после трепанации черепа

У мужчины, которого толкнул друг историка Понасенкова, прогрессирует пневмония

<p>Олег Дибров. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Олег Дибров. Фото © Telegram / SHOT

У Олега Диброва, пострадавшего после встречи с историком-иноагентом Евгением Понасенковым* и его приятелем, прогрессирует пневмония. В правом лёгком пациента появилась жидкость, пишет SHOT.

До этого госпитализированному сделали трепанацию черепа. После чего ему стало немного лучше, однако остался отёк мозга и гематома. Но позже у Диброва развилась двусторонняя пневмония.

Камеры сняли, как Понасенков "летящей" походкой покидает место "драки" с "алкашом"-гендиректором

Камеры сняли, как Понасенков "летящей" походкой покидает место "драки" с "алкашом"-гендиректором

Напомним, в начале июня на Арбате в Москве произошёл конфликт с участием историка Евгения Понасенкова. Его приятель, юрист Рамис Зарипов, толкнул мужчину. В итоге пострадавший — 55-летний генеральный директор юридической фирмы — попал в реанимацию. Сам Понасенков говорил, что инициатором конфликта стал нетрезвый незнакомец, при этом историк обозвал его "грязным, брюхатым алкашом".

* Признан в России иностранным агентом.

Илья Суриков
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    Комментарий

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    Игорь5 июля, 17:39

    Вот для такой жести кладут асфальт и булыжник в местах общественного "чаепития"

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