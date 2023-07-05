Состояние участника драки с Понасенковым ухудшилось после трепанации черепа

У Олега Диброва, пострадавшего после встречи с историком-иноагентом Евгением Понасенковым* и его приятелем, прогрессирует пневмония. В правом лёгком пациента появилась жидкость, пишет SHOT .

До этого госпитализированному сделали трепанацию черепа. После чего ему стало немного лучше, однако остался отёк мозга и гематома. Но позже у Диброва развилась двусторонняя пневмония.