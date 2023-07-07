Онищенко объяснил смерть двух сотрудников Ozon от менингококка
Сотрудники склада Ozon в Екатеринбурге могли заразиться менингитом от коллеги, у которого заболевание протекало бессимптомно. Так считает бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко.
"Это не грипп, перенести его на ногах не получится, если только это не бессимптомный носитель. Передаётся менингококковая инфекция воздушно-капельным путём. Соответственно, заболеть им можно при контакте с носителем, либо с заболевшим на ранних стадиях", — предупредил Онищенко в беседе с газетой "Взгляд".
По его словам, летальные исходы от данного заболевания в России редки, а сотрудники Ozon могли умереть, так как слишком поздно обратились к врачу.
"Сейчас необходимо организовать 10-дневный карантин, выявить всех контактников, взять их на контроль. Если они проживают в общежитии или любом другом густонаселённом месте, то заболевших необходимо изолировать. Кроме того, надо, чтобы каждого из них осмотрел врач. Ну и вакцинировать всех нужно обязательно", — рекомендовал Онищенко.
Напомним, 5 июля стало известно о вспышке менингококковой инфекции у сотрудников Ozon в Екатеринбурге. В результате уже скончалось два человека, ещё восемь госпитализированы. В Роспотребнадзоре заверили, что рисков заражения инфекцией через посылки из распределительных центров Ozon нет, тем не менее жители Екатеринбурга перестали забирать свои заказы, боясь заболеть.
LIFE / Павел Баранов