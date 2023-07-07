Онищенко объяснил смерть двух сотрудников Ozon от менингококка

Сотрудники склада Ozon в Екатеринбурге могли заразиться менингитом от коллеги, у которого заболевание протекало бессимптомно. Так считает бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Это не грипп, перенести его на ногах не получится, если только это не бессимптомный носитель. Передаётся менингококковая инфекция воздушно-капельным путём. Соответственно, заболеть им можно при контакте с носителем, либо с заболевшим на ранних стадиях", — предупредил Онищенко в беседе с газетой "Взгляд".

По его словам, летальные исходы от данного заболевания в России редки, а сотрудники Ozon могли умереть, так как слишком поздно обратились к врачу.