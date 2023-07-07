Россиянам объяснили, как защититься от инфекции, убившей двух сотрудников Ozon на Урале

Менингококковая инфекция, из-за которой умерли два сотрудника Ozon в Екатеринбурге, является высококонтагиозным заболеванием, передающимся воздушно-капельным путём. При этом сама болезнь может протекать как в лёгкой форме (в виде обычной ОРВИ), так и в тяжёлой форме, когда происходят интоксикация и поражение мягких оболочек головного мозга, сообщает издание РИА "ФедералПресс" .

Чтобы не заразиться менингококковой инфекцией, рекомендуется как можно чаще мыть руки, носить маску в общественных местах, проветривать помещение (не менее четырёх раз по десять минут в день), также не должно быть совместного использования посуды. Однако самой эффективной мерой профилактики считается вакцинация. Прививки от менингита сейчас ставят практически всем: как малышам перед поступлением в садик, так и призывникам перед отправкой в армию.