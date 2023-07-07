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7 июля, 17:32

Россиянам объяснили, как защититься от инфекции, убившей двух сотрудников Ozon на Урале

Вакцинацию назвали самым эффективным способом профилактики менингита

Менингококковая инфекция, из-за которой умерли два сотрудника Ozon в Екатеринбурге, является высококонтагиозным заболеванием, передающимся воздушно-капельным путём. При этом сама болезнь может протекать как в лёгкой форме (в виде обычной ОРВИ), так и в тяжёлой форме, когда происходят интоксикация и поражение мягких оболочек головного мозга, сообщает издание РИА "ФедералПресс".

Чтобы не заразиться менингококковой инфекцией, рекомендуется как можно чаще мыть руки, носить маску в общественных местах, проветривать помещение (не менее четырёх раз по десять минут в день), также не должно быть совместного использования посуды. Однако самой эффективной мерой профилактики считается вакцинация. Прививки от менингита сейчас ставят практически всем: как малышам перед поступлением в садик, так и призывникам перед отправкой в армию.

"Препарат вводится однократно, прививка хорошо переносится, иммунитет сохраняется на десять лет", — говорится в материале.

Онищенко объяснил смерть двух сотрудников Ozon от менингококка

Онищенко объяснил смерть двух сотрудников Ozon от менингококка

Напомним, 5 июля стало известно о вспышке менингококковой инфекции у сотрудников Ozon в Екатеринбурге. В результате уже скончались два человека. В Роспотребнадзоре заверили, что рисков заражения инфекцией через посылки из распределительных центров Ozon нет, тем не менее жители Екатеринбурга перестали забирать свои заказы, боясь заболеть.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Наталья Исакова
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