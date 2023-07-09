У французов выросло доверие к полиции, показал опрос
Le Parisien: Жители Франции стали больше доверять полиции на фоне беспорядков
Жители Франции стали больше доверять полиции на фоне беспорядков, охвативших страну. Об этом свидетельствуют результаты опроса, в котором участвовало 1011 человек старше 18 лет. Их приводит газета Le Parisien.
Так, 73% респондентов ответили, что доверяют полиции (это на четыре процентных пункта выше, чем в январе, когда правоохранителей критиковали за подавление протестов против пенсионной реформы). Из них 46% выбрали ответ "очень доверяю", а 27% — "скорее доверяю".
"Жёсткий подход" властей к решению проблем предпочитают 59% опрошенных, лишь 25% выбрали "диалог". Действия президента Эмманюэля Макрона по стабилизации обстановки положительно оценивает лишь треть опрошенных (30%), а 69% считают, что глава страны плохо владел ситуацией.
Кроме того, французы выделили главные проблемы страны. Для 61% опрошенных это покупательная способность, 49% переживают за безопасность, также тревогу вызывают социальная защита (42%), окружающая среда (38%) и иммиграция (36%).
Напомним, массовые беспорядки всколыхнули Францию 27 июня после убийства полицейским 17-летнего подростка алжирского происхождения, который отказался подчиняться его требованиям. Ущерб от погромов составил более миллиарда евро. Разграблено свыше тысячи магазинов и 200 ТЦ. Задержано около 3,5 тысячи человек, из них 1,2 тысячи — подростки. В минувшую среду, 5 июля, МВД Франции отчиталось о прекращении беспорядков.
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