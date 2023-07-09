У французов выросло доверие к полиции, показал опрос

Жители Франции стали больше доверять полиции на фоне беспорядков, охвативших страну. Об этом свидетельствуют результаты опроса, в котором участвовало 1011 человек старше 18 лет. Их приводит газета Le Parisien.

Так, 73% респондентов ответили, что доверяют полиции (это на четыре процентных пункта выше, чем в январе, когда правоохранителей критиковали за подавление протестов против пенсионной реформы). Из них 46% выбрали ответ "очень доверяю", а 27% — "скорее доверяю".

"Жёсткий подход" властей к решению проблем предпочитают 59% опрошенных, лишь 25% выбрали "диалог". Действия президента Эмманюэля Макрона по стабилизации обстановки положительно оценивает лишь треть опрошенных (30%), а 69% считают, что глава страны плохо владел ситуацией.