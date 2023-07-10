Сериал "Ведьмак" могут перестать показывать в России из-за превращения Лютика в гея
Движение "Сорок сороков" просит запретить показ "Ведьмака" из-за ЛГБТ-пропаганды
Лютик. Кадр из сериала "Ведьмак" © Kinopoisk
Общественное движение православных христиан "Сорок сороков" требует запретить показ сериала Netflix "Ведьмак" из-за пропаганды ЛГБТ и извращения славянской мифологии. Соответствующее обращение в Роскомнадзор оказалось в распоряжении Mash.
Активистов особо возмутил четвёртый эпизод третьего сезона сериала, в котором лучший друг и неизменный спутник Геральта из Ривии Лютик целуется в губы с мужчиной. По оценке движения, американские продюсеры не столько заигрались в инклюзивность, сколько посягнули на святое — культуру. Они напомнили, что Лютик в книгах Сапковского был интересным героем, а сейчас неожиданно превращён в гея. Православные активисты заметили, что, несмотря на ЛГБТ-пропаганду, в указанной серии даже нет пометки с возрастным ограничением.
Авторы обращения требуют проверить сериал и наказать по всей строгости закона всех ответственных за распространение запрещёнки, а также запретить показ "Ведьмака" на территории страны.
Ранее стало известно, что исполнителя роли Геральта, актёра Генри Кавилла, не будет в четвёртом сезоне сериала. Его заменит Лиам Хемсворт. По одной из версий, Кавилл мог покинуть "Ведьмака" из-за несоответствия сериала книгам писателя Анджея Сапковского. Тем временем сериал продлили на пятый сезон. Когда именно начнутся его съёмки, неизвестно. А недавно платформа Netflix показала полноценный трейлер третьего сезона "Ведьмака" с Кавиллом.