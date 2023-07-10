Сериал "Ведьмак" могут перестать показывать в России из-за превращения Лютика в гея

Активистов особо возмутил четвёртый эпизод третьего сезона сериала, в котором лучший друг и неизменный спутник Геральта из Ривии Лютик целуется в губы с мужчиной. По оценке движения, американские продюсеры не столько заигрались в инклюзивность, сколько посягнули на святое — культуру. Они напомнили, что Лютик в книгах Сапковского был интересным героем, а сейчас неожиданно превращён в гея. Православные активисты заметили, что, несмотря на ЛГБТ-пропаганду, в указанной серии даже нет пометки с возрастным ограничением.