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10 июля, 13:49

МККК заявил об опасности кассетных боеприпасов для мирного населения, особенно для детей

Международный Комитет Красного Креста (МККК) отреагировал на передачу кассетных боеприпасов Украине. В организации заявили, что этот шаг может представлять серьёзную опасность для гражданского населения "на долгие годы и десятилетия вперёд", а в особой опасности могут потенциально оказаться дети.

"Мы слишком много раз видели по всему миру, как дети могут принять их за игрушку и получить травмы, меняющие жизнь. Они убивают и калечат без разбора и причиняют масштабные человеческие страдания. Они делают небезопасным возвращение людей, перемещённых в результате войны, в свои дома, а фермеров на свои поля в течение многих лет, если не десятилетий после окончания конфликтов", — говорится в пресс-релизе МККК, который публикует РИА "Новости".

"Безответственно": Китай предостерёг США от передачи кассетных бомб Киеву

"Безответственно": Китай предостерёг США от передачи кассетных бомб Киеву

Напомним, что 7 июля Вашингтон объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи, в который вошли кассетные боеприпасы. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что представители США ещё совсем недавно называли их применение военным преступлением, а принятое решение говорит о намерении Вашингтона затянуть конфликт "до последнего украинца". К слову, ЕС так и не решился помешать США вооружить ВСУ кассетными бомбами, а одной из немногих стран, кто открыто выступил против, стал Китай.

Обложка ©

Getty Images / superjoseph

Марина Калегина
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