Украинская армия потерпит поражение уже зимой — из-за больших человеческих потерь, недостатка снарядов и неспособности Запада оказывать военную помощь в нужном объёме. Об этом в интервью ютуб-каналу Judging Freedom заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По мнению эксперта, Вашингтон одобрил поставку Киеву кассетных бомб, так как его запасы артиллерийских снарядов иссякли, осталось "немного старых боеприпасов на складах". Наладить их производство в достаточном количестве США не смогут, из-за этого под угрозой и их собственная безопасность, отметил Джонсон.