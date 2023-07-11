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11 июля, 01:08

В США спрогнозировали критический момент для ВСУ в декабре

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ исчерпают ресурсы для военных действий к декабрю

Украинская армия потерпит поражение уже зимой — из-за больших человеческих потерь, недостатка снарядов и неспособности Запада оказывать военную помощь в нужном объёме. Об этом в интервью ютуб-каналу Judging Freedom заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По мнению эксперта, Вашингтон одобрил поставку Киеву кассетных бомб, так как его запасы артиллерийских снарядов иссякли, осталось "немного старых боеприпасов на складах". Наладить их производство в достаточном количестве США не смогут, из-за этого под угрозой и их собственная безопасность, отметил Джонсон.

"Нужно добавить ада": В Госдуме раскрыли мотив США, отправляющих кассетные бомбы Киеву

"Нужно добавить ада": В Госдуме раскрыли мотив США, отправляющих кассетные бомбы Киеву

Напомним, 7 июля Вашингтон объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи, в который вошли кассетные боеприпасы. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что представители США ещё совсем недавно называли их применение военным преступлением, а принятое решение говорит о намерении Вашингтона затянуть конфликт "до последнего украинца". В Белом доме указали, что Украина дала гарантии, что якобы не будет использовать эти снаряды на территории РФ. Однако там не уточнили, идёт ли речь о новых российских регионах.

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Telegram / Онлайн-медиа МО Украины

Лариса Сафронова
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