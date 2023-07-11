"Это всё не с бухты-барахты": Лидер рок-группы высказался о срезании ирокеза панку в Электростали

Люди стали хладнокровными и циничными, так как теряют свои корни и традиции. Всё это приводит к росту жестокости, которая в основном распространяется среди молодёжи. Об этом заявил лидер рок-группы "Пилот" Илья Чёрт (Илья Кнабенгоф), говоря о нападении на 19-летнего парня в подмосковной Электростали: ему двое мужчин частично срезали скальп из-за зелёного ирокеза.

Илья Чёрт отметил, что знаком с такими ситуациями, потому что пережил их в 80–90-е годы. Музыкант считает, что в мире становится всё больше неадекватных людей. Лидер группы выразил сожаление, что в дальнейшем подобные вещи могут произойти снова. Он подчеркнул, что этот случай — преступление, которое должно наказываться Уголовным кодексом.