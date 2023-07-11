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11 июля, 12:05

"Это всё не с бухты-барахты": Лидер рок-группы высказался о срезании ирокеза панку в Электростали

Музыкант Илья Чёрт — о нападении в Электростали: Жестокость людей растёт

Люди стали хладнокровными и циничными, так как теряют свои корни и традиции. Всё это приводит к росту жестокости, которая в основном распространяется среди молодёжи. Об этом заявил лидер рок-группы "Пилот" Илья Чёрт (Илья Кнабенгоф), говоря о нападении на 19-летнего парня в подмосковной Электростали: ему двое мужчин частично срезали скальп из-за зелёного ирокеза.

Илья Чёрт отметил, что знаком с такими ситуациями, потому что пережил их в 80–90-е годы. Музыкант считает, что в мире становится всё больше неадекватных людей. Лидер группы выразил сожаление, что в дальнейшем подобные вещи могут произойти снова. Он подчеркнул, что этот случай — преступление, которое должно наказываться Уголовным кодексом.

"В нашей стране сталкиваются различные традиции, которые зачастую друг друга исключают. Люди вообще стали жестокие, хладнокровные и циничные, потому что они теряют свои корни, свои традиции. Это же всё не с бухты-барахты, не сегодня произошло. Происходит повсеместно и постоянно, просто проявилось таким образом конкретным", — сказал Илья Чёрт в беседе с "Газетой.ru".

Травматолог рассказал, что предстоит пройти лишившемуся части скальпа юноше

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Лайф напоминает: в Электростали 19-летний Юрий подошёл к мужчинам и попросил у них сигарету. Из-за неординарного вида они обозвали парня петухом, а затем ножом срезали ирокез с его головы, зацепив в том числе и кожу. Оба напавших задержаны. Юноше решили сделать пересадку кожи.

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Никита Осипов
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