Разбитая горем мать связала убийство командира подлодки "Краснодар" с его прошлой службой
Родные убитого в Краснодаре Ржицкого связали расправу с его прошлой службой
Станислав Ржицкий. Обложка © SHOT
Убийство замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе и бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого может быть связано с его прошлой службой. Так считает мать погибшего. В беседе с телеканалом "360" она заявила, что сын не говорил ей ни о каких угрозах.
"Как мы предполагаем в семье, что-то связано с его бывшей службой, так как он в 2014 году перегонял подводную лодку в Запорожье, когда Крым вошёл в состав России. И потом его служба в Сирии — там тоже были нелёгкие времена", — поведала женщина.
По её словам, в Сирии Ржицкий был вторым командиром, производившим залпы ракетами "Калибр". Она считает, что это может быть как-то связано с убийством.
"Почему-то у мужа такое мнение, что это показательное убийство, как [Дарьи] Дугиной", — добавила родственница погибшего.
Разбитая горем мать сообщила, что они с супругом жили в районе города Шебекино в Белгородской области. Совсем недавно они переехали в Севастополь. У Ржицкого осталось трое детей, но семьи у него не было: первая жена мужчины не выдержала годовой разлуки, а со второй он развёлся во время службы в САР.
Напомним, нападение на Ржицкого было совершено утром 10 июля. Убийца выстрелил ему четыре раза в спину и грудь, после чего скрылся. Командир подлодки скончался на месте, в Краснодаре объявлен план "Перехват". Ржицкого на Украине обвиняли в запуске "Калибров" по позициям ВСУ. Также он был внесён в чистилище скандального сайта "Миротворец". СК возбудил уголовное дело по факту убийства Ржицкого. А глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов ответил на обвинения в причастности к убийству командира подлодки.