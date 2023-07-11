Разбитая горем мать связала убийство командира подлодки "Краснодар" с его прошлой службой

Убийство замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе и бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого может быть связано с его прошлой службой. Так считает мать погибшего. В беседе с телеканалом "360" она заявила, что сын не говорил ей ни о каких угрозах.

"Как мы предполагаем в семье, что-то связано с его бывшей службой, так как он в 2014 году перегонял подводную лодку в Запорожье, когда Крым вошёл в состав России. И потом его служба в Сирии — там тоже были нелёгкие времена", — поведала женщина.

По её словам, в Сирии Ржицкий был вторым командиром, производившим залпы ракетами "Калибр". Она считает, что это может быть как-то связано с убийством.

"Почему-то у мужа такое мнение, что это показательное убийство, как [Дарьи] Дугиной", — добавила родственница погибшего.