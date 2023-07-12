Украинский каратист сознался, что убил экс-командира подлодки "Краснодар" по заданию СБУ

Задержанный украинский каратист Сергей Денисенко сознался в убийстве замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе и бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого. По его словам, это было задание от Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, 64-летний Денисенко готовился к покушению с декабря прошлого года. Через двое суток после выполнения задания он должен был вылететь из Сочи в Турцию, а оттуда — в Швейцарию. Однако накануне оперативники настигли украинца в промежуточной точке побега — на съёмной квартире в Туапсе. Оттуда Денисенко этапирован в Краснодар.