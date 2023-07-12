Украинский каратист сознался, что убил экс-командира подлодки "Краснодар" по заданию СБУ
SHOT: Украинский каратист сознался в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар"
Сергей Денисенко. Обложка © Telegram / SHOT
Задержанный украинский каратист Сергей Денисенко сознался в убийстве замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе и бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого. По его словам, это было задание от Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, 64-летний Денисенко готовился к покушению с декабря прошлого года. Через двое суток после выполнения задания он должен был вылететь из Сочи в Турцию, а оттуда — в Швейцарию. Однако накануне оперативники настигли украинца в промежуточной точке побега — на съёмной квартире в Туапсе. Оттуда Денисенко этапирован в Краснодар.
Напомним, нападение на Ржицкого было совершено утром 10 июля. Убийца выстрелил ему четыре раза в спину и грудь, после чего скрылся. Экс-командир подлодки скончался на месте. СК возбудил уголовное дело по факту убийства Ржицкого, а 11 июля оперативникам удалось задержать подозреваемого в жестокой расправе. Напомним, украинские СМИ обвиняли экс-командира подлодки в запуске "Калибров" по позициям ВСУ. Также он был внесён в чистилище скандального сайта "Миротворец".